Entre enero y marzo del 2020, el Ejecutivo subiría el sueldo mínimo

Por: Christian Alcalá P.

En marzo del 2018, justo antes de anunciar su renuncia a la presidencia de la República, el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski dejó firmado un decreto supremo que aprobaba el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) en el Perú.

Desde esa fecha, no había intención de elevar la RMV, sin embargo, durante la presentación de las medidas que tomará el gobierno en los próximos meses, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció que durante el primer trimestre del 2020 (dos años luego del último incremento) se propondrá ante el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) elevar el sueldo mínimo y que “esté acorde al real costo de vida de todos los peruanos”.

Agregó que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), con la validación del CNT, promoverá “un decreto de urgencia que institucionalice un proceso periódico y regular de evaluación y determinación de la RMV, en base a criterios objetivos y técnicos aislando los ajustes de la negociación política y otorgando predictibilidad a todas las partes”, dijo Zeballos.

Actualmente, el sueldo mínimo en el país se ubica en S/ 930. Su valor anterior era de S/ 850, es decir el ajuste fue de S/ 80.

Respecto a las personas que sentirán el impacto de dicho incremento, Zeballos estimó que serán cerca de 500 mil trabajadores.

A través de un comunicado, la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, aseveró que el “aumento del sueldo mínimo está previsto para comienzos del 2020”. Asimismo, destacó que las medidas anunciadas por el presidente del Consejo de Ministros son en favor de los trabajadores y jubilados.

Destacó también las otras medidas anunciadas en favor de los trabajadores, asegurados y pensionistas. “Estas medidas forman parte de la agenda laboral priorizada por el sector y benefician a importantes sectores de la población en situación de vulnerabilidad”, aseveró.

Sindicatos y el CNT

Es importante mencionar que tanto la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han suspendido su participación en el CNT, esto luego de que el gobierno aprobara el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, no obstante, el anuncio del Ejecutivo haría que ambos sindicatos cambien de parecer.

Carmela Sifuentes, vicepresidenta de la CGTP, indicó que al no retirarse por un tema ligado a la RMV, no tendrían que evaluar nada, ya que ellos exigen que primero se deroge el Plan Nacional de Competitividad. “El anuncio que ha dado el premier es por derecho y por ley que corresponde, no es ningún favor”, dijo.

Al respecto, Enrique Fernandez-Maldonado, editor de trabajodigno.pe, señala que las centrales también toman en cuenta lo que pasa en el ámbito social, por lo que la aprobación de la licencia de construcción de Tía María afectaría en la decisión de las centrales sindicales.

Revisión e incremento de la pensión de los jubilados

Otro de los aspectos que mencionó Zeballos fue el Sistema de Pensiones, el Ejecutivo se comprometió a revisar anualmente el monto de la pensión que reciben los cesantes y jubilados.

En mayo de este año, el Ejecutivo anunció el incremento en el monto de las pensiones de los jubilados de la 19990, dicho aumento se dio luego de 18 años.

Desde junio, los jubilados que recibían S/ 415 reciben S/ 500. Mientras que para los pensionistas que percibían S/ 857.36 pasaron a cobrar S/ 892.36.

El laboralista Javier Mujica señaló que el gobierno debe garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores como de los extrabajadores, por lo que cree conveniente que se haga un reajuste de acuerdo al costo de vida.