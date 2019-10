Los porfiados

El tema de si los congresistas disueltos pueden volver a candidatear el próximo año está por resolverse, o quizás simplemente por complicarse. Mientras tanto están las cifras de la encuesta IEP, donde solo 12% estaría dispuesto a votar por alguno de ellos, aun llenos de dudas. Con lo cual, aun autorizadas, esas personas dan toda la impresión de ser un mal negocio político.

Pues aun en los casos de verdaderos méritos parlamentarios, que son los menos, este tipo de político reaparecido iría contra el espíritu de la elección. Imposible no ver su candidatura como una especie de campaña personal contra la disolución del Congreso. El gesto de uno o más porfiados así evidentemente afectaría las posibilidades en el resto de la lista, funcionaría como un juguete tóxico.

De otra parte es una ilusión pensar que solo veremos candidatos jóvenes, rostros nuevos y políticos sin pasado. Incluso una situación así no parece muy deseable. En todos los partidos hay figuras interesantes con trayectoria y cierta edad, que no quisieron o no pudieron entrar al anterior Congreso, o fueron impedidos de entrar a la lista.

Armar esas listas con criterio práctico es un desafío para las agrupaciones participantes. Sin duda incluye encontrar a figuras muy conocidas y atractivas, pero no contaminadas por la tirria al político tradicional o por el descrédito del Congreso disuelto. Parte del trabajo es animar a figuras de ese tipo a que participen en una aventura electoral que es, como casi todas, riesgosa.

Todo esto lleva a preguntarnos si estaremos realmente ante un proceso de recambio del personal político peruano. Esto está vinculado con la difundida aspiración a un mejor Congreso. Aunque hay el problema de que los peores aspectos de un Congreso suelen ser irreversibles, y que los descubrimos recién cuando todo el proceso electoral está consumado.

Pero la idea de un mejor Congreso es un argumento fuerte para no votar por alguno de los que han pasado por allí. Aunque si el JNE lo permite, habrá partidos que se llenen con un exceso de porfiados, por no aparecer realizando una autocrítica. Como si prefirieran tropezar dos veces con la misma piedra, no importa a qué costo.