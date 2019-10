Elecciones 2020: Cabanillas desmiente a Mulder y niega que postule al Congreso

La aprista Mercedes Cabanillas negó este jueves que postule al Congreso de la República en enero del 2020, desmintiendo así a su compañero Mauricio Mulder.

“Mercedes Cabanillas también va a venir en la lista y después va a ir toda una promoción de jóvenes dirigentes que muchos de ustedes han entrevistado”, declaró Mulder a RPP.

Según informó El Comercio, la exministra de Educación y del Interior expresó que no formará parte de la lista que presente el Partido Aprista para los próximos comicios, ya que tiene algunos compromisos pendientes, como viajar al extranjero, y que el tiempo de campaña sería muy corto.

“Tengo algunos compromisos que cumplir. Entre ellos, hacer un viaje al exterior y esto no me va a permitir llegar a buen tiempo. No voy a tener la posibilidad de hacer campaña que es corta”, expresó.

Asimismo, la también expresidenta del Parlamento añadió que, a pesar de no aspirar a la próxima representación nacional, apoyará a sus compañeros de partido que formarán parte de la propuesta aprista.

“No tengo mucho entusiasmo en ese tema, pero sí voy a apoyar en todo lo que pueda a mis compañeros que están yendo [a las elecciones]. Sobre todo, como lo hice la vez pasada, a las jóvenes mujeres que estarán”, agregó.

Consultada por lo afirmado por Mauricio Mulder, Cabanillas Bustamante dijo que agradece sus sugerencias, en especial si lo hace en su condición de presidente de la Comisión Nacional Política, y quien llevará el número uno en la lista aprista para el Congreso.

“Mulder tiene todos los pergaminos para ir en el número uno. Además, no es que él haya decidido, sino que los compañeros le han solicitado, los compañeros le han pedido que siendo él un parlamentario de gran experiencia, por un lado, y siendo un parlamentario que siempre estuvo en la vanguardia, en la línea, en la posición, del partido, sea el que encabece la lista”, concluyó.