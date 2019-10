“Mi tiempo ha pasado”: Luisa María Cuculiza descarta postular al Congreso

La exlegisladora fujimorista Luis María Cuculiza declaró que por motivos de salud no postulará en las elecciones congresales de enero del 2020, descartando así su regreso a la política activa.

La decisión la tomó luego de consultar con su médico, quien le recomendó que por la condición en que se encuentra su salud no es conveniente que intente conformar el nuevo Parlamento.

“Con gusto lo haría, pero ya no es mi tiempo. Lo he pensado mucho, pero mi salud no me ayuda y mi tiempo ha pasado”, sostuvo la exministra de la Mujer durante el gobierno de Alberto Fujimori en una entrevista a Canal N.

También se refirió sobre los excongresistas fujimoristas que pretenden reelegirse en las elecciones legislativas de enero 2020. “Yo creo que ya han hecho bastante y es necesario que entre gente nueva”, afirmó.

Sin embargo al ser consultada sobre si se refería a que la bancada naranja había “hecho bastante” a favor o en contra de los intereses del país, evitó ahondar en el tema. “Ya no me haga hablar más, por favor”, sentenció.

Sobre el desempeño de Rosa Barta en el Congreso, Cuculiza señaló que tuvo una actitud “muy confrontacional” y que “así no se hace patria”. Agregó que la continuidad de la actual miembro de la Comisión Permanente en Fuerza Popular dependerá de “los que la elijan”.

Finalmente, manifestó que espera que “se escoja a gente idónea” para postular por el partido de Keiko Fujimori en las próximas elecciones congresales.