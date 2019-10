Edwin Donayre, el excongresista que era uno de los principales prófugos en el Perú

Edwin Alberto Donayre Gotzch además de ser un exmilitar ayacuchano y haber sido comandante del Ejército del Perú (2006-2008), desde mayo de este año, se convirtió en el primer congresista que apareció en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

Hoy, a tan solo unos días de cumplirse los seis meses de su orden de captura, la Policía Nacional del Perú detuvo a Donayre en la Plaza de Armas de Puente Piedra.

PUEDES VER PNP capturó a Edwin Donayre en Puente Piedra

¿Quién es Edwin Donayre?

Edwin Donayre nació en Ayacucho un 8 de enero de 1952. Sus padres son el agricultor Luis Donayre Vassallo y la maestra Flora Gotzch Vassallo.

Al igual que muchos ayacuchanos, el excongresista ingresó a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para estudiar la carrera de Ingeniería Química. Sin embargo, Donayre a los dos años se dio cuenta que no era lo suyo, por lo que dejó de estudiarla.

El sueño del militar peruano era servir a su país. Fue así que decidió ir a la Escuela Superior de Chorillos y durante su primer año de estudios destacó entre los alumnos.

Gracias a sus capacidades y esfuerzo, Edwin Donayre logra al poco tiempo ser becado por el Colegio Militar de la Nación en Argentina, del cual egresó como subteniente de ingeniería. Además, fue capacitado en Italia, Francia y España, y a su llegada a Perú, se fue a servir a diversas ciudades del interior del país.

PUEDES VER Fujimorista Joaquín Dipas compró predio sin licitación y con sobreprecio

Fue hasta 2006 en que durante el Segundo Gobierno de Alan García, el ayacuchano fue nombrado como Comandante General del Ejército del Perú, cargo que ocupó hasta diciembre de 2008.

Durante el tiempo que asumió el cargo, exparlamentario reestructuró el Presupuesto del Ejército al reducir los fondos del alto mando y asignar mayores recursos.

Carrera política de Edwin Donayre

Edwin Donayre ingresó al mundo de la política cuando en 2011 se presentó como candidato para el Congreso de la República, representando a la región Ayacucho. No obstante, no pudo llegar al parlamento ya que su partido Cambio Radical no llegó a superar la valla electoral.

En 2014, el excomandante del Ejército volvería a incursionar en la política al lanzarse como candidato para la Presidencia Regional de Ayacucho. Finalmente, en 2016 comenzaría su carrera como congresista.

¿Qué es el caso ‘Gasolinazo’?

En el caso del ‘Gasolinazo’ se investiga el robo de petróleo en el Ejército. Esta situación fue detectada por la Contraloría en la Región Militar Sur, a cargo de Donayre, tiempo en el cual desaparecieron 44,200 galones de gasolina de 84 octanos y 129,800 galones de petróleo D2.

Según las investigaciones, los involucrados habrían recibido petróleo y gasolina de 84 octanos por pedidos extraordinarios de combustible, el cual habría sido finalmente desviado a grifos particulares. Para la Fiscalía, el monto del combustible apropiado asciende a S/ 2′571.000.

¿Por qué Edwin Donayre está implicado en el caso Gasolinazo?

Estos desvíos, según la Fiscalía, ocurrieron cuando Edwin Donayre estaba a cargo del Ejército entre 2006 y 2008. Por ello, al exmilitar se lo condenó por apropiación ilícita de gasolina cuando, siendo general del Ejército, integraba la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales y la Región Militar Sur, en el 2006.

Aviso en el Programa de Recompensas por el paradero de Edwin Donayre.

PUEDES VER Fujimorismo dará a Dipas el mismo trato que a Donayre

¿En dónde fue capturado Edwin Donayre?

Este martes, el exlegislador de Alianza Para el Progreso fue intervenido por la Policía Nacional del Perú, cerca a la Plaza de Armas del distrito de Puente Piedra.

El último martes, el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció que la Policía Nacional se encontraba próxima a ejecutar la captura del exlegislador, quien se mantuvo en la clandestinidad aproximadamente medio año, luego de que el ahora disuelto Congreso accedió a levantarle la inmunidad parlamentaria.

#LOÚLTIMO ¡El trabajo profesional y silencioso de la @PoliciaPeru dio sus frutos! Tal como adelantó el titular del @MininterPeru, #CarlosMorán el prófugo Edwin Donayre estaba a punto de ser capturado. Agentes de inteligencia policial lo detuvieron esta noche en Puente Piedra. pic.twitter.com/WYIMRBSI65 — Mininter Perú (@MininterPeru) October 31, 2019

“Tal como lo adelantó el titular del del Ministerio del Interior, Carlos Morán, el prófugo Edwin Donayre estaba a punto de ser capturado. Agentes de Inteligencia policial lo detuvieron esta noche en Puente Piedra”, informó en un tuit el Mininter.