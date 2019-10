Piden que Edwin Donayre sea trasladado a Hospital Militar [VIDEO]

El excongresista Edwin Donayre pasó su primera noche en la sede de Requisitorias del Ministerio de Interior (Mininter) tras ser capturado en la noche del último miércoles en Puente Piedra. Sus abogados piden que lo trasladen de urgencia al Hospital Militar del Ejército Peruano.

Los juristas Hugo Gutierrez y Cesar Paredes entregaron un documento al comandante de la Policía Nacional del Perú en el que solicitan el traslado del exprófugo de la justicia al por "sentirse mal física y psicológicamente”.

PUEDES VER PNP capturó a Edwin Donayre en Puente Piedra

Aseguraron que este jueves por ser feriado largo, no lo trasladarán sino hasta el lunes que viene. Basándose en ello, señalan que antes deben permitirle que sea evaluado por un médico.

Entre los argumentos que presentan es que su salud se encuentra “resquebrajada” por sufrir de las enfermedades de diabetes, reumatismo, dolores cardiovasculares y de riñones. Agregan que estos padecimientos son productos de su edad

Al finalizar la solicitud determinan que las autoridades policiales se hacen responsables “de lo que pueda suceder en los calabozos” de la sede del Mininter en la que se encuentra recluido.

Solicitud de abogado a la PNP. Foto: Difusión Twitter.

Abogado sobre Donyare: “Él se entregó”

Hugo Gutierrez señaló que su defendido le comentó que él se entregó a la justicia a pesar que le ministro del Interior, Carlos Morán señaló que lo capturaron. “Yo me limito solamente a trasladar lo que él ha comunicado”, dijo el abogado.

“Yo desconozco, solamente él me ha manifestado de que se ha entregado porque no conseguía sus medicinas de la insulina por el tema de la diabetes. Entonces él mismo se ha entregado y muestra de ello es que no puso resistencia al momento de la intervención”, declaró a la prensa.

“Es su derecho no entregarse”

Asimismo, el abogado del exgeneral del Ejército mencionó que si defendido tenía el derecho de permanecer prófugo de la justicia a pesar de haber sido incluido en la lista de los más buscados del Mininter.

“Yo creo que es su derecho de él ¿no? el no entregarse, es su derecho de él y debe respetarse”, señaló agregando que Donayre se encuentra mal psicológicamente.

Captura de Donayre

Edwin Donayre, exxgeneral del Ejército y excongresista, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por el delito de peculado al haberse apropiado de manera ilícita la gasolina cuando integraba la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales y la Región Militar Sur, en el 2006.

El Mininter lo incluyó en la lista de los más buscados y ofreció 100 000 soles como recompensa para quien dé información de su ubicación.