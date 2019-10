Caso Porcelanato: Ética recomendaba 120 días de suspensión para Héctor Becerril

Tras la disolución del Congreso, no se llevó a cabo el debate del informe final de la Comisión de Ética del Parlamento sobre el caso “Porcelanato” donde está comprometido el fujimorista Héctor Becerril. La audiencia estaba pactada para el 4 de octubre. Sin embargo, eso no ocurrió al ya no existir el Congreso.

No obstante, este jueves La República revela que dicho informe realizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética recomendaba al Pleno del Congreso suspender por 120 días al cuestionado fujimorista Héctor Becerril "por vulnerar los principios de honradez, veracidad, responsabilidad e integridad contemplado en el Código de Ética Parlamentario”.

Además, en las recomendaciones de dicha comisión se plantea enviar todo lo actuado al Ministerio Público y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual podría haber derivado en el desafuero del hoy excongresista Becerril.

Cabe precisar que la empresaria Mirtha González Yep fue quien reveló este caso de pagos ilegales. La mencionada afirmó que ella fue de las personas que pagó las coimas a Héctor Becerril, así como a Wilfredo Becerril y otros dos exregidores y presuntamente al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. Según la denunciante, el excongresista de Fuerza Popular solicitó material de construcción por más de 74 mil soles.

Héctor Becerril ha negado en reiteradas veces haber solicitado una coima y denuncia sin pruebas que existe una campaña en su contra.

Lo que se pone en duda

En el informe de la Comisión de Ética se pone en duda que Wilfredo Becerril le haya ofrecido a Héctor Becerril un préstamo cuando los reclamos que hizo al banco fueron posteriores a la compra del porcelanato.

Además, para la Comisión de Ética lo dicho por Mirtha González “ha sido coherente y uniforme”. Asimismo, se precisó que, según la denunciante, Wilfredo Becerril pagó el saldo que González no pudo cubrir respeto al porcelanato.

PUEDES VER Becerril indica que no espera que TC apruebe demanda competencial contra Vizcarra

La empresaria pagó 48 mil soles de los más de 74 mil que costaba el porcelanato. Al respecto, la Comisión de Ética afirma que Héctor Becerril sostiene que “nunca tuvo conocimiento que su hermano haya realizado la compra con la señora Gonzáles Yep”.

No obstante, la Comisión de Ética no consideró contundentes los argumentos de Becerril y solicitaba su suspensión por 120 días sin goce de haber.