Zeballos: “Lucha contra la violencia a la mujer continuará como prioridad del más alto nivel”

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Vicente Zevallos, señaló que la lucha contra la violencia a la mujer continuará siendo una de las altas prioridades en el gobierno.

Durante su mensaje de políticas de gobierno que seguirá su gabinete, el primer ministro señaló que el Poder Ejecutivo tiene como objetivo la prevención de este problema.

“Para este gobierno, la lucha contra la violencia hacia las mujeres ha sido y continuará siendo una prioridad del más alto nivel, y hemos implementado una serie de acciones con presupuesto específico, que se ha incrementado de forma significativa, algo que ningún gobierno había decidido hacer”, declaró Vicente Zeballos.

Zeballos reconoció que no se puede eliminar la violencia contra la mujer si no se erradican las expresiones machistas y los estereotipos. Por ello, pidió a la ciudadanía que no permitan que se manifieste este problema.

“Estamos convencidos que no es posible desterrar la violencia contra las mujeres si no perseveramos en la eliminación de todas las manifestaciones de machismo y estereotipos. Y en esta tarea, la labor del gobierno no basta. Hacemos un llamado a la ciudadanía en su conjunto a fin de no permitir en nuestra vida familiar, laboral o social ninguna forma de discriminación o violencia contra las mujeres. La violencia contra ellas es contra toda la sociedad”, expresó el primer ministro.

Como política de Estado, Vicente Zeballos indicó que se asignarán en los siguientes meses 160 millones de soles a un programa multisectorial para eliminar la violencia contra la mujer.

“Nuestro compromiso como gobierno es generar un entorno en donde nuestras mujeres y niñas vivan libres de violencia. Nunca más una mujer debe caminar 6 horas para hacer una denuncia, como el caso que recientemente hemos visto en Puno. La educación debe asumir también un rol central para reducir esta brecha de desigualdad, para prevenir la violencia, desde la formación básica, a temprana edad”, señaló Zeballos.