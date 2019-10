Verónika Mendoza: “Gobierno elude la decisión sobre Tía María a pesar de irregularidades”

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se pronunció este miércoles sobre la decisión del Consejo de Minería de ratificar la licencia de construcción del proyecto minero Tía María en la provincia de Islay, región Arequipa.

A través de su cuenta de Twitter, Mendoza Frisch lamentó que el gobierno de Martín Vizcarra no considerara las irregularidades que podría traer consigo el mencionado proyecto.

“Lamentablemente, el Gobierno elude una vez más la decisión sobre Tía María a pesar de todas sus irregularidades, manteniendo en zozobra a la población del Valle de Tambo”, escribió.

Tras ello, la represente de la agrupación política de izquierda agregó a su pronunciamiento que la economía del Perú no mejorará con la aprobación de proyectos mineros como Tía María ni con Asociaciones Público-Privadas (APP) corruptas.

“Ni con TM ni con APPs corruptas se mejorará economía de la gente. Urgen cambios de fondo en minería y en economía”, añadió.

Esta no es la primera vez que Verónika Mendoza declara sobre el cuestionado proyecto. En octubre último indicó que, cuando se vive en democracia, no se puede imponer planes que no respeten los derechos de la gente y el medioambiente.

“En una verdadera democracia los proyectos de inversión no se pueden imponer por la fuerza ni por el chantaje. Es tiempo de una nueva minaría que respete los derechos de la gente y el medioambiente. Nuestra solidaridad con el Valle de Tambo”, escribió en aquella oportunidad.

Esta mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aseguró que el Gobierno no impondrá el proyecto minero.

“Reafirmamos que nuestro gobierno no va a imponer el proyecto minero Tía María si no existen las condiciones ambientales y sociales para su desarrollo”, enfatizó.