RMP: “No todos, pero la mayoría hoy pierde la inmunidad"

La conductora de RTV expuso que a partir de mañana los congresistas disueltos no tendrán inmunidad de arresto ni de proceso como lo sostiene la Constitución, sin embargo, los miembros de la Comisión Permanente aún gozarán de ella hasta enero del 2020.

“No todos, pero la mayoría hoy pierde la inmunidad", enfatizó.

¿Cuál es la noticia? RMP indicó que años no existía mayor escándalo por las investigaciones que los legisladores afrontaban, pero la desnaturalización de la institución ha hecho que se tome atención a los casos de los parlamentarios.

Asimismo, añadió que en estos tres años de Parlamento tres congresistas tenían una sentencia firme, quienes habían cometido delitos antes de asumir el cargo en el Estado. La letrada especificó que hay otros quienes han recibido imputaciones durante el ejercicio de su función y que poseen un beneficio de antejuicio.

No obstante, recalcó que en el algunos casos estos delitos cometidos durante el cargo no tienen que ver con este mismo como por ejemplo Moisés Mamani, quien es acusado de tocamientos indebidos por lo cual, acotó no debería haber protección alguna.

“Todo esto está en el artículo 93 en la Constitución (…) Creían que no les iba a pasar nada, pero cerraron el Congreso”, resaltó.

