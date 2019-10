Nacionalismo y Fuerza Popular no creen en posible disolución

Ante la posibilidad de que el Poder Judicial atienda el pedido del Ministerio Público de disolver al Partido Nacionalista y a Fuerza Popular por considerar que ambas agrupaciones fueron formadas para cometer crímenes de corrupción y lavado de activos, sus abogados se mostraron confiados en que esto no proceda, aunque no dudaron en señalar que todo responde a una persecución política.

Para Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, la disolución solicitada por el fiscal Germán Juárez Atoche el pasado mes de mayo, y que hace unos días (25 de octubre) agregó la incautación definitiva de las cuentas del Partido Nacionalista, forma parte del proceso regular de la acusación fiscal. Sin embargo, cuestionó la manera en que esta se ha realizado.

“En estos últimos tres meses hemos estado discutiendo con el fiscal y el juez (Concepción Carhuancho) la consistencia de la acusación. Lo que quedó en evidencia fue que el fiscal planteó una acusación incompleta, inconsistente, y por esa razón el juez se la devolvió. En este momento los temas han vuelto a ser discutidos, solo porque el juez le pidió al fiscal que haga precisiones”, refiere Pedraza.

Para el abogado, estas medidas están condicionadas a la emisión de una sentencia condenatoria, por lo que, incluso si procedieran, no deberían ejecutarse en este momento. Pero en su opinión, el pedido del fiscal no tiene base legal.

“Un fiscal y un juez no tienen ninguna competencia para cerrar un partido político. Lo que están haciendo es aplicar, indebidamente, normas que están diseñadas para las empresas y no para los partidos políticos. ¿Por qué lo hacen? Por la presión política, por la coyuntura. La ley de organizaciones políticas establece que la única razón por la cual un partido político se puede disolver es porque sus estatutos resultan incompatibles con la democracia, porque promueven acciones que atentan contra la Constitución”, explicó contrariado.

Son rumores

Por otro lado, el abogado de Fuerza Popular, Juan Alarcón Caycho, sostuvo que por parte del Ministerio Público todavía no existe un pedido formal para la disolución del partido y que todo lo que se tiene por ahora son especulaciones, rumores a los que la militancia del partido prefiere no prestar atención.

“Sobre esta situación no tenemos conocimiento, no se nos ha notificado y el Ministerio Público tampoco lo puede hacer mientras no haya incluido al partido en una investigación preparatoria (por lavado de activos). Nosotros vamos a esperar a la audiencia de este 7 de noviembre”, comentó.

Asimismo, y aunque consideró prematuro ponerse en tal situación, Alarcón señaló que de darse el pedido por parte de la Fiscalía, la ley los ampara con el recurso de la doble instancia, por lo que apelarían. “Veo difícil que ocurra, la verdad. Solo son rumores”, apuntó.

“Presentaremos recurso de amparo por incautaciones”

“La investigación por lavado de activos se hace hasta julio del 2011, y los únicos ingresos del Partido Nacionalista entre 2012 y 2016 fueron los aportes que hicieron voluntariamente los congresistas electos. Entonces, la incautación de las cuentas en el 2018 es un abuso total”, reclamó Wilfredo Pedraza.

Por ello, el abogado informó que la dirigencia del partido viene evaluando presentar un recurso de amparo. “Se viene evaluando eso, porque le estarían limitando su derecho de participar como partido político. Por esa razón, tampoco se ha definido aún su participación en estos comicios”, indicó.