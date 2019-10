¿Hacia dónde es el viraje ahora?

América Latina está habituada a vivir en el viraje. En el 2011 era verdad sostenida que AL estaba virando hacia la izquierda, con media docena de gobiernos instalados allí. En el 2017 el analista radical James Petras hacía notar que el péndulo se había movido hacia la derecha, triunfante en por lo menos nueve países. ¿Todavía tienen sentido estas visiones panorámicas?

En realidad, salvo en Cuba, ningún país de la región está sólidamente asentado en uno de los polos de referencia izquierda-derecha. Hay países donde la alternancia funciona, y luego hay países donde ella está bloqueada por manipuladores con discursos o imágenes izquierdistas, pero al costo de una gran inestabilidad y poderes limitados.

Este fin de año estamos viendo en seis países triunfos electorales o exitosas ofensivas de masas que a primera vista pueden ser sumadas a la cuenta de la izquierda. Pero a segunda vista los presuntos izquierdistas no lo son tanto, si acaso llegan a serlo. Sin embargo todos son claros puntos que van en contra del orden establecido.

La imagen de conjunto, con excepciones, no es la de una alternancia ordenada, sino de un forcejeo que no logra, ni quiere, encajar dentro de las instituciones. Sin duda las izquierdas se sienten cómodas en este tipo de escenarios, pero no siempre los lideran, ni siempre son las que sacan mayor provecho de los resultados. Sus avances suelen ser transitorios.

Quizás hace ya un tiempo que hemos emprendido un nuevo viraje, en el cual el descontento de las mayorías es en sí mismo una ideología, cada vez más difícil de reducir al izquierdismo. En parte porque las presidencias de izquierda han demostrado ser muy poco, o no suficientemente, izquierdistas, y en parte porque la izquierda no es la alternativa que la gente quiere.

Frente a lo anterior, lo que llamamos derecha funciona hoy en AL como el default al cual se remiten y a donde regresan casi todas las iniciativas. De modo que el péndulo parece moverse de un lado al otro, pero en realidad siempre parte del mismo lado, para regresar a él. Por eso es fuerte en la izquierda la tentación de la dictadura, la clásica o por otros medios.