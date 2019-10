El Tribunal Constitucional (TC) ha adoptado dos decisiones trascendentales. En la primera, ha admitido a trámite la demanda competencial que interpuso el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, contra la disolución del Congreso dispuesta por el presidente de la República, Martín Vizcarra. La decisión del TC fue adoptada por unanimidad.

En la segunda decisión, ha rechazado por mayoría de 5 votos contra 2 la medida cautelar solicitada por Olaechea para que se deje de inmediato sin efecto la disolución y por lo tanto reinstale el Congreso.

Ambas decisiones son correspondientes. Al aceptar a trámite la demanda, y no rechazarla por improcedente, el TC ha iniciado un procedimiento que culminará dentro de varias semanas luego de que se consuma el plazo de 30 días para que el Ejecutivo conteste la demanda, y después de que el mismo TC realice una audiencia y debata su sentencia. Al mismo tiempo, el rechazo de la medida cautelar significa la continuación del calendario electoral establecido por el JNE y la ONPE de cara a las elecciones del 26 de enero.

El TC pudo rechazar la solicitud de la Comisión Permanente. No lo hizo porque, a tenor de las explicaciones del miembro ponente Carlos Ramos, no se guió por razones “de carácter formal” sino por la necesidad de encontrar un argumento de fondo para este caso, es decir, no responder solo a la disolución del Congreso sino a la organización democrática del país. El mismo magistrado ha señalado, en la línea de su jurisprudencia, que el TC rechazó la medida cautelar con el propósito de que no se ponga en riesgo el calendario electoral.

A la espera de los fundamentos de ambas decisiones, que serán publicados en breve, nos encontramos ante un pronunciamiento complejo y realista del TC que corresponde a una visión al mismo tiempo principista y objetiva que, por un lado, se propone cerrar de modo definitivo la controversia constitucional sobre la disolución del Parlamento, y por el otro convalida lo actuado desde la disolución del Congreso.

Estos temperamentos no se contradicen; al contrario, reflejan un posicionamiento equilibrado del máximo organismo de interpretación constitucional dotado de sensibilidad frente el momento que atraviesa el país. Como sucede en toda decisión relacionada al juego de poderes, política y jurídica al mismo tiempo, el TC ha sentado las bases de un pronunciamiento final que le permita fijar reglas a futuro sin interferir en el proceso de formación de una nueva representación parlamentaria, que se encuentra en marcha.