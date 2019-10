Congresistas desde hoy sin inmunidad

Treinta días después de disuelto el Congreso, es un buen momento para insistir en la eliminación de la inmunidad parlamentaria, un privilegio que se convirtió en prebenda al servicio del abuso y del delito.

El artículo 93 de la Constitución establece que los parlamentarios no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del congreso o de la comisión permanente hasta un mes después de cesar en funciones, es decir, desde hoy 30 de octubre.

Por ello, varios excongresistas deben estar muy nerviosos porque, ahora sí, podrían ser llevados a la justicia e, incluso, internados en un penal por delitos que han cometido frente a los cuales antes usaban la inmunidad como escudo para la impunidad.

La inmunidad parlamentaria por supuesto que tiene un sentido que podría justificarla: proteger al congresista para que tenga libertad de opinar e investigar sin exponerse a juicios frecuentes por ese motivo que los amenacen al punto de paralizarlos o de complicar de manera absurda su trabajo.

El problema es que varios congresistas peruanos prostituyeron la inmunidad al volverla impunidad para blindarse del castigo por delitos que ya han cometido o para seguir delinquiendo.

¿Cuál sería, al final, el problema de que un congresista sea procesado por sus opiniones e investigaciones? Eso ya ocurre, por ejemplo, con los periodistas –que también opinan e investigan– y, salvo pocas excepciones, la mayoría no anda quejándose por no ser tratado como el resto de ciudadanos.

Pero los congresistas se creen ciudadanos VIP. Abundan los que han usado el congreso como pasaporte para viajar sin problema por el mundo de la impunidad. En un arranque de sinceridad, el excongresista Héctor Becerril señaló hace poco: “No tengo la menor duda de que si no tuviera inmunidad, no estaría aquí en el congreso sino en la cárcel”.

A su vez, varios congresistas usaron la inmunidad para difamar sin base, abusando de ese privilegio que impedía que se les acuse por ese motivo. Este columnista no olvida, por ejemplo, entre otros, a Karina Beteta, Mauricio Mulder, Úrsula Letona o Luis Galarreta, por citar solo a algunos. Ahorita no tengo mucho tiempo para querellarlos, pero un día de estos me desocupo…