Agustín Lozano en la cuerda floja por un rosario de denuncias

Ysela Vega Huayambal

Con 48 años de edad y con militancia en Alianza Para el Progreso (APP), Agustín Lozano Saavedra siempre ha estado en la mira de la justicia desde el cargo político que desempeñó como alcalde del distrito de Chongoyape y ahora cuando está en la cúspide de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Un reporte del Distrito Fiscal de Lambayeque pone en evidencia las 25 denuncias penales y de corrupción de funcionarios contra el presidente de la FPF, a las que se suman el caso de presunto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial, organización criminal y lavado de activos.

Si bien las investigaciones no han sido obstáculos para que el imputado haya sido presidente de la Liga Departamental de Fútbol, burgomaestre en dos períodos consecutivos (2011-2014 y 2015-2018) y hoy titular de la FPF, empero su buena suerte podría terminar debido al avance de los procesos investigativos que para el autor de la mayoría de denuncias, el ciudadano Nicolás Soriano, aún es lento.

“Creo que hay cierta benevolencia para Lozano debido al archivo de varios procesos a pesar de las pruebas. Es oportuno que el Ministerio Público demuestre imparcialidad y garantice la celeridad de los casos en la lucha frontal contra la corrupción”, afirmó.

En la mira

El 8 de agosto de 2016, con la Disposición n.º 3, la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios derivó la Carpeta Fiscal 410 respecto al supuesto ilícito de lavado de activos a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

En este caso se hace mención al aumento de su patrimonio (compra de propiedades) y su participación en la Junta Directiva de la FPF durante la administración de Manuel Burga. Soriano indicó que tomó como referencia las presuntas irregularidades que sucedieron cuando Lozano fue gerente de las Empresa de Agua Potable de Chongoyape.

Líneas seguidas, afirmó a La República que desde el 2016 a la fecha los bienes de Agustín Lozano habrían aumentado. Es por eso que el 25 de octubre de este año lo denunció por enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial.

El denunciante aseveró que los hechos se registran desde el 2010 cuando Lozano percibía un sueldo de 3,900 soles, cuando se desempeñaba como asesor de la planta de alimentos balanceados de la Empresa Pomalca en la administración del hoy investigado Edwin Oviedo. Algunos años antes, aseguró Soriano, el investigado solo recibía dietas por la Liga Departamental de Fútbol. Subrayó que Lozano adquirió una casa, la que fue demolida para construir un hotel de cuatro pisos al que llama T11, antes Hotel TIN.

Fue en el 2016, afirmó Soriano, que el dirigente deportivo adquirió la radio Nueva Digital, cuya razón social ahora es Milatin Plus. Además, no descartó que haya realizado lo mismo con radio Cristal, hoy Ofelis Plus.

En tanto, la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada investiga a Edwin Oviedo y Agustín Lozano como miembros de la FPF por la donación de entradas en las Eliminatorias y el Mundial Rusia 2018.