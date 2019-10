Arequipa: asesor Alarcón deberá afrontar investigación

Roberth Orihuela Q.

El asesor del gobernador regional de Arequipa, Edgar Alarcón Tejada, no puede huir de su pasado en la Contraloría General de la República. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso que, en un plazo de 10 días, el Ministerio Público formalice investigación preparatoria contra el excontralor Alarcón y tres excongresistas. Se les investiga por los delitos de cohecho pasivo propio e impropio, además de tráfico de influencias.

Este caso, según la fiscalía, debe ser calificado como complejo, puesto que formaría parte de la red criminal Los Temerarios del Crimen. Esta red era integrada por empresarios que pagaban coimas a alcaldes del norte del país para el direccionamiento de las concesiones de obras públicas. Uno de lo ediles es David Cornejo, exalcalde de Chiclayo hoy preso junto a otros regidores y funcionarios de su gestión.

Cornejo habría entregado S/ 30 000 a Alarcón, para que lo apoye en un problema que tenía con la Contraloría en Chiclayo.

La denuncia

Según la investigación, cuando Alarcón era contralor, se reunió en agosto de 2017 con David Cornejo. La junta fue gestionada por el congresista Javier Velásquez Quesquén.

El fin de la cita era desbloquear las cuentas del municipio de Chiclayo, que fueron inmovilizadas a pedido de la Contraloría por supuestos malos manejos. Durante la reunión, señala la investigación preliminar, se habría entregado el monto de S/ 30 000 a Alarcón, para que acelere el desbloqueo de las cuentas de la comuna chiclayana.

La investigación se inició en enero de este año y se dio un primer plazo de seis meses. Sin embargo, debido a la sobrecarga de casos y el aplazamiento —a pedido de algunos investigados— de las fechas de sus declaraciones, la fiscalía fue ampliando los plazos.

Ahora el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema dispuso que se concluyan las investigaciones preliminares, pero advierte de que se debería declarar compleja la investigación; por lo que pasaría a la fase de investigación preparatoria.

La República conversó con Alarcón. Dijo conocer la investigación, pero señaló que esta al final se archivaría, “porque no existe fundamento, para que digan que yo pedí o recibí dinero”.

“Dicen que me entregaron dinero, pero no sé cuándo. En esa reunión, no estuvimos solos. Estaba conmigo la asesora legal de la Contraloría, estaban otros funcionarios del municipio de Chiclayo. El desbloqueo se hizo con los informes de Contraloría, que se enviaron al Ministerio de Economía y Finanzas. Todo fue regular”, indicó Alarcón.

Quesquén aceleró decisión

La medida de la Corte Suprema se dio a raíz de un pedido de control de plazos, que hizo el excongresista aprista Javier Velásquez Quesquén.

El exparlamentario señalaba que se debía archivar el caso por la falta de premura del Ministerio Público. El juzgado aceptó que hay demora, por eso pidió acelerar la decisión, pero señaló que se siga investigando.