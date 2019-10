Raúl Noblecilla Olaechea: “Luis Nava está ayudando a conocer cuáles serían las rutas del dinero de Alan García”

Por: María Elena Hidalgo

El abogado Raúl Noblecilla anticipa que su patrocinado, Luis Nava Guibert, contará toda la verdad, conforme el Ministerio Público vaya avanzando en sus interrogantes. Exministros y excongresistas podrían ser alcanzados. No en vano hay de por medio 35 años de amistad y cercanía con García. Nava tiene mucho por contar.

¿Cuenta Luis Nava con evidencia documental para sustentar su primera declaración?

Fundamentalmente, el señor Nava ha atestiguado lo que escuchó y vio durante su participación en reuniones y puede haber presentado una agenda. Ahora, recordemos que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público y no es solo para imputar sino también para investigar. Si el Ministerio Público acoge un dicho, que ya es una prueba, lo que hará el fiscal José Domingo Pérez es hacer diligencias para corroborar si es verdad. Yo no entiendo por qué con tanta desesperación reclaman pruebas.

¿Luis Nava conoce de cuentas bancarias de Alan García?

Más que cuentas, lo que Nava está haciendo es ayudar a conocer cuáles serían las rutas del dinero (de Alan García), porque la información que ofrece él sobre las loncheras escolares que contenían dinero, o con los maletines en otros casos, siempre las respuestas de Alan García fueron que eran “para la campaña”. Es lógico que la Fiscalía quiera ir más allá y no quedarse con que era dinero para una campaña y pregunta: ¿Qué más sabe Nava? Y Nava dice la verdad sobre dónde estudiaron los hijos (de García) o sobre la casa de Las Casuarinas, donde él da fe de que incluso Alan García lo llevó a conocerla.

¿Qué le ha recomendado a Luis Nava?

Lo único que Nava le está diciendo al fiscal es “usted pregunta y yo respondo con la verdad”. Nada más. Mi recomendación como abogado es: si te preguntan algo (la Fiscalía), entrega (la información). No te quedes con algo que mañana los que quieren negar los hechos lo utilicen en contra no solo suya sino de un proceso que es importante para la historia del país. Y no por un tema antiaprista sino que en ese Gobierno (de Alan García) hubo muchos actos de corrupción. Es un tema que nos puede servir para llegar a la verdad. Aquí nadie quiere hacerle bulla al muerto, lo que se quiere es que se haga justicia.

Para atender los pedidos de Odebrecht, García tuvo que recurrir a otros exfuncionarios. ¿Hablamos de exministros?

Por supuesto, nadie puede negar que hubo actos de corrupción y alguien tiene que estar detrás de esos actos. La función del señor Nava no eran los decretos. Él no tenía potestad, pero se le quiso hacer ver como quien era el que armaba los decretos. Eso era mentira.

Sin embargo, los ministros firmantes de los decretos que beneficiaron a Odebrecht niegan haber coordinado con Barata, tal como señala Nava.

Son actos de defensa desesperados. Pasa que cuando se sienten pasos firmes y decididos -que es lo que está haciendo el señor Nava-, es normal que la gente que tiene miedo reaccione. ¿Y cómo? Diciendo: “¡Pruebas!”, “¡Nava es un traidor!”, “¡Nava estuvo preso!”. Tratan desesperadamente de confundir la investigación.

¿El testimonio de Nava solo se concentrará en García o hablará de otros funcionarios?

Se va a ampliar en la medida que el Ministerio Público vaya preguntando. Yo no creo que se queden con las entregas de loncheras o maletas. Nava responsablemente seguirá respondiendo. Que pregunten y tendrán respuesta. Un hombre que ha trabajado 35 años con Alan García no creo que tenga un solo recuerdo.

¿Contó Alan García con el apoyo de la bancada aprista para sus actos de corrupción?

La prensa ha ido develando algunas actuaciones, incluso Barata ha dado algunos codinomes relacionados a personas de la bancada aprista. Cuando el fiscal José Domingo Pérez le pregunte al respecto, se va a responder lo que sea verdad.

¿Lo manifestado por Nava corrobora lo que dijeron Miguel Atala y su hijo?

No soy parte de la defensa del señor Atala. Recién estoy revisando las carpetas. Sobre las maletas sí, el señor José Antonio Nava lo ha dicho. Nadie niega lo innegable, había maletas y loncheras. Era una religión del señor Barata y no solo con García. Una vez Barata le dijo a José Nava Mendiola: “Entrégale a tu papá para que se lo dé a Alan García”, y eso lo ha dicho.

Alan García siempre destacó la lealtad de Nava, ¿qué hizo que se rompiera esa lealtad?

El señor Nava comprende que las lealtades tienen un límite y si la lealtad ya corresponde a ser partícipe de algo que tú no has hecho, y la sociedad y la justicia por algo así te puede castigar inmerecidamente, la lealtad cambia de lugar. Nava es leal a la verdad. No a un grupo de negacionistas.

Nava ha hablado del Metro de Lima. ¿En sus declaraciones considerará otras obras?

Como defensa de Nava, nos hemos ceñido a responder lo que la Fiscalía quiere. Supongo que por ahora le interesa ese tema de acuerdo a su estrategia de imputación. Recién la verdad ha empezado a caminar y la vamos a hacer correr con responsabilidad. Nava está diciendo la verdad caiga quien caiga.

Ricardo Pinedo ha dicho que los responsables del suicidio de García son Luis Nava y su hijo José Antonio Nava.

El señor Pinedo está denunciado por alertar que Luis Nava es un colaborador eficaz. Estaremos atentos al proceso. Al final, los temerosos son ellos.