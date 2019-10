Como lo recordó el sábado Carlín, hoy los políticos peruanos reflejan la frase atribuida a Groucho Marx: “Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”. Dos situaciones del pasado reciente se combinan en esta ecuación: la combustible descomposición de las bancadas y la porosa coherencia de los congresistas.

Inventemos un concurso: un Lamborghini a quien adivine la diferencia político - programática entre las ex – bancadas Contigo y la de Peruanos por el Kambio. Una cocina surge no es aliciente suficiente para la competencia que se propone. Según el portal de Transparencia, en julio del 2016 se estrenaron seis grupos parlamentarios. A fines de enero de este año, ya eran 12 en el disuelto Congreso. ¿Alguien recuerda la composición y propuestas políticas de grupos como Cambio 21, Acción Republicana o Unión por la República? ¿Qué intereses alegaban defender? Algunos de sus integrantes opinaban sobre el país con la solemnidad de quien firma un armisticio, mientras se les veía el fustán de su mezquina, pequeña ambición de poder.

¿Y algún memorioso se acuerda porqué se partió el Frente Amplio? De un lado el curtido Dammert con la juvenil Pariona y del otro, un Marco Arana –dueño del preciado bien del partido inscrito– junto con el insólito Humberto Morales, a quien su mami le enseñó que “Las mujeres después de chismosas son mentirosas”, frase con la que agredió a su excompañera de bancada Marisa Glave. ¿Cuáles eran las irreconciliables diferencias entre ambos bandos? Se sortea un Bentley entre quienes lo sustenten políticamente.

Sigamos con las adivinanzas: Quién dijo, en una entrevista: Definitivamente la experiencia del régimen fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, de Derechos Humanos, de corrupción. El fujimorismo de alguna manera ha, si vale el término, blindado también a algunos ministros de este régimen [aprista]. Fue hace menos de diez años. ¿No adivinan? Fue el mismo personaje que en el 2010 aseguró que si Álex Kouri era elegido alcalde de Lima, sería el primer peldaño para el retorno de la mafia, la cual es representada también por la candidata Keiko Fujimori. Indescriptible Luis Galarreta. Un click en Wikipedia para conocer su paso por el Movimiento Libertad en 1989. Su inscripción en el Partido Renovación Nacional en 1998, por el cual fue elegido congresista y al cual renunció el 2009. En el 2010 ya estaba enrolado en el PPC candidateando por la Alianza por el Gran Cambio. Obtuvo su curul. Pero el 2015 renunció al PPC y, apostando a ganador, se presentó y ganó en las elecciones con Fuerza Popular. Largo recorrido que nadie sabe dónde acabará.

Aprista, luego fujimorista, el año pasado el congresista Daniel Salaverry engoló la voz para denunciar los contubernios entre Kenji Fujimori y el gobierno de PPK: Nosotros nos mantendremos firmes en la lucha contra la corrupción, arengó. Aunque no se la creyera mucho, esa frase lo impulsó a difundir el hashtag #Keiko creo en ti, cuando ella fue detenida. Incluso la fue a visitar al penal: Como ciudadano y como amigo, subrayó. Ni un año pasó para que ventilara los trapitos sucios de su exbancada, como que en FP no se mueve un pelo si Keiko no lo autoriza. Y cómo es que ella quería adelantar las elecciones. Salaverry anda hoy a la búsqueda de nuevos amigos.

No son ociosos estos ejercicios. Van midiendo el envilecimiento de la política y la dimensión de nuestro desasosegado insomnio.