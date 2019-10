Susel Paredes “está considerando” postular a elecciones 2020

La funcionaria municipal Susel Paredes dijo estar considerando postular al Congreso de la República para las elecciones parlamentarias para este 26 de enero del 2020. Sostuvo que casos como el de la aprista Luciana León demuestran que no se debe seguir con los mismos representantes.

La gerenta de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control, y Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de La Victoria señaló que muchos ciudadanos le piden que postule, añadió que “todavía no lo he dicho, pero lo voy a decir”.

“Estos días ya son decisivos, hay muchas razones que me animan no. Ver que usen al Congreso para robarla. […] Sí lo estoy considerando porque mira pues, he leído algunos documentos sobre la congresista [Luciana] León y no podemos seguir teniendo esos representantes”, declaró Paredes en Cuarto Poder.

Agregó que la elección de Claudia López, virtual alcaldesa electa de Bogotá y miembro de la comunidad LGBTI, le da una esperanza sobre la aceptación social de las autoridades con diferente orientación sexual.

“Creo que la ciudadanía está valorando a las personas por su valor, más allá de su orientación sexual y eso es un mensaje muy importante porque somos personas igual que cualquiera. Y si la gente es honrada y valiente, mira cómo le han dado su voto a ella [Claudia López]”, mencionó.

Menos beneficios a congresistas

Susel Paredes señaló que en el Congreso se deben hacer muchas reformas a nivel legislativo pero también en los beneficios que se le da a cada integrante. Mencionó que no debería continuar con seguridad personal pagado por el Estado, sino que ellos mismos lo financien.

“Esos policías deben estar en la calle. Ellos [los congresistas] ganan suficiente, para que paguen su propia policía particular. ¿Cuánto puede costar?, tres mil soles un policía en retiro que te pueda cuidar bien. Págalo con tu plata y que los policías salgan a cuidar a los ciudadanos”, enfatizó.

Además, sostuvo que la inmunidad parlamentaria debería eliminarse. Este tema fue controversial en el Parlamento anterior luego que el Poder Ejecutivo haya propuesto en un proyecto de ley que sea potestad de la Corte Suprema y ya no de los mimos legisladores. Sin embargo, fue rechazada en una ocasión y en otra alterada en su esencia. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso el 30 de setiembre.