Elecciones 2020: los congresistas disueltos por quienes la ciudadanía votaría otra vez

A menos de tres meses para las elecciones congresales, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), a través de su última encuesta, reveló que el 84 % de la población no votaría por legisladores disueltos, y que un 12% expresó que sí tiene interés en reelegir a algunos exparlamentarios.

De acuerdo al mencionado estudio, que fue difundido este lunes por La República, entre los excongresistas con respaldo ciudadano están Yohny Lescano con 17 %, Alberto de Belaunde con 11 %, Indira Huilca con 6 %, Marisa Glave con 4%, Mauricio Mulder, Rosa Bartra, Marco Arana y Richard Acuña, los cuatro últimos con el 3%.

Asimismo, la encuesta arrojó que el 20 % de los que votaría por un congresista disuelto no recuerda su nombre, mientras que 12 % no sabe o no opina si estaría dispuesto a volver a confiar en la anterior representación nacional.

Sobre los partidos que participarían en las elecciones de enero del 2020, IEP informó que Acción Popular lidera la lista de intención de voto con el 10 %, y es seguido por Fuerza Popular con 5 %, Partido Morado y Alianza para el Progreso con 3 %, mientras que Frente Amplio, Somos Perú, Apra y el Partido Popular Cristiano con un 2%.

Para la realización de este estudio, el Instituto de Estudios Peruanos encuestó a 1 215 peruanos entre el 19 y 22 de octubre.

El último 30 de setiembre, el presidente de la República, Martín Vizcarra, a través del Decreto Supremo 165-2019-PCM, disolvió constitucionalmente el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias para el próximo 23 de enero.