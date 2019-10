Daniel Urresti anuncia postulación al Congreso en elecciones del 2020

Daniel Urresti, quien fue ministro del Interior, anunció que postulará al Legislativo en las elecciones de enero del 2020. Actualmente, se desempeña como gerente de Seguridad Ciudadana del distrito de Los Olivos.

“Definitivamente yo quisiera presentarme a estas próximas elecciones congresales porque estoy seguro de que este Congreso va a ser el más importante de las últimas décadas. Va a ser el Congreso que va a realizar los cambios constitucionales que se requieren y uno de los objetivos que yo tengo es que en el futuro los congresistas no estén encerrados en una burbuja, sino que se parezcan lo más posible a un ciudadano promedio”, señaló Daniel Urresti en RPP.

En otro momento, Urresti indicó que ha recibido propuestas de diversos partidos políticos y se encuentra evaluando de la mano de quién postular al Congreso en 2020.

"Lo estoy evaluando (invitaciones de partidos). Yo lamentablemente no tengo partido propio, me han invitado de varios partidos pero lo estoy evaluando porque yo voy con la bandera de quitar la inmunidad a los congresistas y hay algunos partidos que no comulgan con eso. Espero en el transcurso de esta semana estar tomando una decisión", expresó.

Asimismo, Urresti adelantó que si llega al Parlamento promoverá que los congresistas no gocen de inmunidad y que incentivará a que recorte el sueldo de los legisladores y se cambien los plazos del antejuicio para que ya no se presenten casos de blindajes.

“Luciana León dice que los delitos que ha cometido son delitos de función, entonces tenemos que dejar claro qué es un delito de función y reducir el tiempo del antejuicio a seis meses. No puede ser cinco años que ella continúe con una inmunidad, sabiendo y estando claro que ella ha cometido delitos graves”, acotó.