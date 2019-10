El Apra sigue en manos de cúpula cuestionada

Una nueva etapa de pugnas y acusaciones internas estalló la madrugada de ayer en la Casa del Pueblo.

A las 3 de la mañana, luego de culminar el XXV Congreso Nacional, el Tribunal Electoral del Apra oficializó la victoria del exgobernador de Piura César Trelles Lara, como nuevo presidente del Partido Aprista, con 248 votos de delegados.

Trelles había conformado una lista con los exlegisladores Elías Rodríguez, elegido como secretario general del partido; Mauricio Mulder, nuevo presidente de la Comisión Política Nacional, y las exministras Mercedes Cabanillas Bustamante y Nidia Vílchez Yucra.

Esta facción se impuso sobre el grupo del dirigente hayista Carlos Roca y el exsecretario general de Alan García, Ricardo Pinedo. Roca aspiraba a la presidencia del Apra y Pinedo a la Comisión Política. Sin embargo, solo consiguieron 203 votos.

La victoria de Trelles, Rodríguez y Mulder fue interpretada por los simpatizantes de Roca como la prolongación del dominio de la cúpula que ocasionó el declive del partido de Víctor Raúl Haya de la Torre. “¿Qué tipo de utilización es esta?”, protestaron en la avenida Alfonso Ugarte. Para estos militantes, Trelles Lara, de 83 años, “es utilizado”. Alegan que el exgobernador no podrá presidir el Apra por su delicado estado. El 18 de abril, el dirigente piurano sufrió un accidente de tránsito cuando se dirigía al velorio de García Pérez. “Su salud no volvió a ser la misma”, refirieron fuentes del Partido Aprista.

Según el excongresista Jorge del Castillo, hubo serias irregularidades que beneficiaron a la lista de Trelles. Mediante un comunicado, acusó que, en distritos capitalinos como San Martín de Porres, Comas, Jesús María y San Juan de Lurigancho, se cambiaron los resultados de manera sospechosa.

“En el Callao, la mesa de votación estaba integrada por personas no inscritas en el partido. La delegación de Estados Unidos tiene cinco integrantes que viven en el Perú”, acusó Del Castillo.

Agregó que en Ucayali no hubo elección y en Trujillo se validó a “más de 60 delegados por un tribunal fraudulento”. Por eso, para Del Castillo, si el conteo hubiese sido adecuado y transparente, el ganador sería Roca Cáceres. “Estamos caminando hacia el abismo”, sentenció.

El electo secretario político con la lista de Trelles, Benigno Chirinos, en cambio, defendió el proceso electoral del Apra. “Nosotros no tenemos ninguna potestad para elegir delegados. Eso tendrán que responder los que tienen responsabilidad. En una elección hay que saber ganar y perder. Los cargos de presidente del partido solo lo han tenido Haya de la Torre y Alan García. Con esta decisión rendimos homenaje a Trelles, un hombre que hizo obra en Piura”, refutó.

Sostuvo a este diario, además, que la dirigencia de Trelles plantea que el Apra retome “la corriente de izquierda” y la Constitución de 1979. “Lo que pasa es que nosotros somos de una línea distinta. Cuestionamos la Constitución de 1993, y lo que planteamos es anularla y restaurar la del 79”, refirió.

Imputaciones internas

Por otro lado, Pinedo acusó a Rodríguez de haber realizado negocios con José Antonio Nava durante los últimos cinco meses, en obras por la reconstrucción del norte. Rodríguez fue congresista por La Libertad, región afectada hace tres años por huaicos e inundaciones.

“Yo quisiera que evalúen eso los compañeros que no tienen ese conocimiento, que uno no puede hablar fuera. Yo sé que, hace cuatro meses, cinco meses, han estado coincidiendo en negocios Antonio Nava y Elías Rodríguez. ¡No podemos quedarnos callados!”, reclamó el exsecretario de García en la Casa del Pueblo.

El 5 de mayo, Cuarto Poder reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había identificado a dos conocidos dirigentes del Apra como proveedores de Transportes Don Reyna: Aurelio Pastor y Elías Rodríguez.

Transportes Don Reyna fue proveedora de Odebrecht. Y fue investigada en el caso Lava Jato. La UIF detectó entonces que la empresa de Antonio Nava le pagó al hoy secretario general del Apra montos por S/ 5 mil, US$ 6.450 y US$ 5.000.

Pinedo fue el hombre más cercano a García Pérez. En el patio de la Casa del Pueblo imputó al exsecretario de Palacio Luis Nava y a Antonio Nava de haber provocado el suicidio del expresidente aprista.

“Yo no tengo que responder a un colaborador eficaz porque por hacer la pillería él y su padre nuestro compañero Alan García se tuvo que suicidar para no ir detenido, por la ratería de ellos”, detalló.

Agregó que Antonio Nava lo llamó, pero no contestó, lo cual ocasionó la recriminación del actual secretario del partido: “¿Cómo iba responder yo esa llamada? Y la tengo de testigo a la compañera Zoila Bocángel, ¿pero saben quién me llamó inmediatamente a incriminarme por qué no respondí la llamada? Elías Rodríguez”.

El lunes 21, Luis Nava reconoció que su hijo le dio una mochila para entregársela a García Pérez. El equipaje llevaba dinero de parte de Jorge Barata. “Si usted lee la declaraciones, yo sí digo que mi hijo dio una mochila y que yo se le entregué a la persona determinada para quien era”, expresó a RPP.

Eso evidencia que las investigaciones por el caso Lava Jato, en medio de las disputas en el PAP, sacan a flote denuncias entre militantes.

Y los tentáculos de las constructoras brasileñas no eximen de indagaciones al flamante presidente del Apra.

El informe final de la Comisión Lava Jato, dirigida por la fujimorista Rosa Bartra, recomendó a finales del año pasado crear una comisión investigadora en el Congreso por el Proyecto Alto Piura (PEIHAP), durante la gestión de Trelles Lara. El expediente detalla que en ese periodo se suscribió una irregular adenda entre el PEIHAP y Camargo Correa S.A.

El exgobernador de Piura, agrega el informe, consiguió la exoneración de la primera etapa del SNIP, pese a opiniones desfavorables del MEF y el Ministerio de Agricultura.

En diciembre del 2018, la bancada aprista apoyó en el Pleno la aprobación del informe de Bartra. De ese modo, respaldaron crear un grupo especial que investigue a su nuevo presidente partidario.

Al cierre de esta nota, el único dirigente cercano a Trelles que respondió sobre esto fue Chirinos: “A nosotros nos interesa la prueba. A nadie lo pueden denunciar con presunción como algunos fiscales sicarios que tenemos en el Perú. En derecho eso se condena”.

Será el próximo Congreso –que los apristas desean integrar– la instancia que definirá esa pesquisa. El 3 de noviembre serán las elecciones internas en el Partido Aprista para definir su lista de candidatos a parlamentarios. Una nueva confrontación electoral del calibre del último domingo solo agudizaría la división en el Apra.

La clave

Propuesta. El jueves, en Cusco, se reunirán las bases del Apra. El dirigente Miguel Ángel Cabrera Quiñones propondrá no participar en las elecciones internas para el Congreso mientras no se resuelva el presunto fraude que hubo en las elecciones de la nueva dirigencia.

Advierten no participar en las internas

La elección del nuevo cuadro directivo del Apra ha generado reacciones de rechazo en un sector de las bases del partido de la estrella en la región Cusco. Miguel Ángel Cabrera Quiñones advierte que como acto de protesta no se presentarían candidatos cusqueños en las elecciones de enero.

La elección de César Trelles como presidente del partido, el exparlamentario Elías Rodríguez elegido secretario general y la presencia del excongresista Mauricio Mulder como presidente de la Comisión Nacional Política no sería del agrado de un gran sector de simpatizantes apristas.