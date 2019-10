El día que Mulder, Rodríguez y Velásquez Quesquén defendieron a Nava en el Congreso

El exsecretario de Alan García durante su segundo mandato, Luis Nava , confesó ante el Equipo Especial para el caso Lava Jato que Odebrecht le entregó dinero al exmandatario aprista en loncheras que el mismo exdirectivo de la constructora, Jorge Barata, le llevaba, y con el cual el expresidente habría comprado propiedades y bienes, según las sospechas del Ministerio Público.

Por ello, a raíz de esta declaración, la Fiscalía de Extinción de Dominio solicitó al fiscal José Domingo Pérez, quien lleva el caso, la declaración de Nava para evaluar el inicio de un proceso cuyo fin sería requisar las propiedades adquiridas por García con dinero sucio.

PUEDES VER Exsecretario de García acusó a Luis Nava y a su hijo por el suicidio del expresidente [VIDEO]

Sin embargo, tanto los hijos del expresidente García como su última pareja, Roxanne Cheesman, negaron lo dicho por Luis Nava, del mismo modo que los correligionarios del líder aprista denostaron a su ex hombre de confianza, acusándolo de haber mentido para recuperar su libertad e, incluso, de ser el causante del suicidio del exmandatario, como lo señaló el secretario personal de este, Ricardo Pinedo.

Efectivamente, luego de conocerse la confesión de Nava, el Poder Judicial admitió el pedido de su defensa para variar la orden de prisión preventiva en su contra por una de arresto domiciliario, pedido que la Fiscalía no cuestionó.

De ese modo, Luis Nava, antes considerado una figura paradigmática en el Apra, luego de sus confesiones ante el fiscal Pérez se ha convertido en blanco de críticas y rechazos en el seno del partido de la estrella.

Sin embargo, esto no fue siempre así, pues unos años atrás, el exsecretario de Alan García durante su segunda gestión, fue defendido con tenacidad en el Congreso por los exparlamentarios del Apra Mauricio Mulder, Elías Rodríguez y Javier Velásquez Quesquén.

Apristas defienden a Nava a capa y espada

Corría el mes de abril de 2015 cuando en el Pleno del Congreso se discutía el último informe de la “Megacomisión” que presidió el excongresista Sergio Tejada, quien se encargó de dirigir las investigaciones en torno a la segunda gestión aprista, comprendida entre el 2006 y el 2011.

En el debate del documento, los parlamentarios de la entonces bancada aprista asumieron la defensa de Luis Nava, en cuyas finanzas los miembros de la ‘Megacomisión’ habían hallado desbalances llamativos.

PUEDES VER Interrogan a 7 exministros de García por firmar nueve decretos a favor de odebrecht

En efecto, el grupo que lideraba Tejada no llegó a encontrar indicios de desbalance en el patrimonio de Alan García, mas sí en el de Luis Nava y sus hijos, José Antonio y Jean Pierre Nava, el primero dueño de Transportes Don Reyna —empresa que, se conoce hoy en día, contrató por 20 millones de dólares con Odebrecht— y el segundo apoderado del estudio jurídico Nava & Huesa.

Es en este contexto que el informe de la “Megacomisión” apuntaba hacia un punto vibrante: los contratos de los Nava con la empresa Odebrecht. Entonces, inició la férrea defensa aprista al “compañero” Nava en el Pleno del Legislativo.

“El doctor Nava tiene más de sesenta años, él vive con su esposa, su esposa tiene pensión de jubilación, ¡todos sus hijos son independientes!”, dijo en un momento de su intervención en el debato el excongresista Elías Rodríguez, el 16 de abril de 2015, según imágenes de archivo difundidas este domingo por Cuarto Poder.

“¡Se miente al país cuando se dice que la empresa Transportes Don Reyna, de propiedad del señor José Antonio Nava, ha comprado diez camiones!”, continuó el exlegislador del partido de la estrella en esa misma jornada.

Otro exparlamentario aprista que también hizo una defensa férrea del ex hombre de confianza de Ala García fue Javier Velásquez Quesquén, quien en una parte de su intervención en el Pleno del 16 de abril de 2015, dijo:

“Este cuadro de ingresos que ha preparado la comisión le asigna un desbalance patrimonial al doctor Luis Nava de de S/. 259,021 (…) El doctor Nava ha sido asesor de este Congreso, ha sido secretario de la Presidencia, es profesor universitario durante más de 30 años. ¿En dónde está su CTS? No está su CTS (…) ¿Está ahí la venta de sus libros? No está la venta de sus libros. ¿Están los alquileres de sus inmuebles? No están. ¿Están los intereses que los bancos le procuran por sus ahorros? No están".

PUEDES VER Luis Nava: declaraciones de políticos luego que confesara entrega de dinero a Alan García

Velásquez Quesquén, en esa oportunidad, sostenía que el informe de la “Megacomisión” que dirigió Sergio Tejada no consignaba montos que, tal parece indicar por su conducta, habrían podido explicar el desbalance que el informe señalaba.

“Y encima no cuentan una serie de ingresos que se tienen por concepto de CTS, tanto en Palacio de Gobierno como del Congreso”, dijo en su momento otro exparlamentario aprista, Mauricio Mulder.

Vale indicar que el entonces legislador aprista que más defendió a Luis Nava y a sus hijos fue el excongresista Elías Rodríguez, quien, según Ricardo Pinedo, tendría a la fecha vínculos con el mayor de los hijos del exsecretario de la Presidencia, José Antonio Nava.

“Yo sé, compañeros, que hace cuatro meses, cinco meses, ha estado coicidiendo en negocios José Antonio Nava y Elías Rodríguez en la reconstrucción del norte, compañeros. No podemos quedarnos callados”, dijo Pinedo recientemente en la Casa del Pueblo, en donde se llevó a cabo la elección del nuevo CEN del Apra, que perdió el exsecretario personal de Alan García.