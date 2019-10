Odebrecht tenía equipo para sobornar árbitros

La constructora Odebrecht constituyó un equipo técnico para estructurar las demandas arbitrales y sobornar árbitros en 26 procesos de arbitraje con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y otras entidades del Estado.

Este equipo operó desde el año 2008 hasta el 2016. En la cúspide estaba Jorge Barata y como principal operador: Horacio Cánepa Torre. Así lo describe el fiscal Germán Juárez en la formalización de investigación preparatoria y requerimiento de prisión preventiva contra 16 árbitros.

PUEDES VER Fiscal pidió 36 meses de prisión preventiva para 16 árbitros de Odebrecht

Los colaboradores dicen que el equipo funcionaba con tal perfección que perdieron algunos procesos “para que se disimule y no se note que estaban ganando todos los arbitrajes”.

Pese a todo, esta estructura se perfeccionó entre el 2010 y el 2011, para asegurar el triunfo en una nueva controversia con el MTC. El director de IRRSA Sur, Sergio Nogueira, convocó a Horacio Cánepa y junto al equipo técnico definieron no presentar un solo tema controvertido, sino 13 demandas, en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

Sobornos a discreción

Cánepa sería el árbitro de Odebrecht en los 13 procesos por honorarios de US$ 50 mil, por cada caso, más un bono de éxito del 1% del monto laudado, en cada caso, por lo que recibió US$ 1.442.000. Igualmente, presupuesto a discreción para pagar a otros árbitros, ya sea en efectivo u honorarios por encima del mercado, por lo que recibió otros US$ 1.1192.000.

PUEDES VER Odebrecht sobornó a Cánepa con más de US$ 800 mil por arbitraje de la Interoceánica Sur

Cánepa encargó a Emilio Cassina Ramón elaborar y diseñar el contenido de las demandas y los informes que

se presentarían en las audiencias por un pago de US$ 10 mil, por cada demanda. En total, US$ 130.000.

Luego, Cánepa entregó sobornos directos y bonos de éxito, a través de la empresa Jure Et de Jure Abogados, a los árbitros Randol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Luis Pebe Romero, Richard Martín Tirado, Weyden García Rojas y Emilio Cassina Rivas. Además, a partir del 2013, le habrían pagado al procurador del MTC, Jaime Vales Carrillo, para que no apele los laudos y facilite su ejecución.

PUEDES VER Odebrecht: las diligencias preliminares pendientes del caso arbitrajes

Hay que repartir

A fines del 2012, Ronny Loor y Fernando Llanos coordinaron con Sergio Calderón Rossi presentar una demanda, a través de la Cámara Peruana de Arbitraje, pactando el pago del 2% del laudo para que el proceso salga en seis meses.

Humberto Abanto fue el árbitro de Odebrecht, Alejandro Álvarez Pedrosa por el MTC y Ramiro Rivera Reyes, presidente. Fernando Llanos realizó dos pagos por hasta US$ 400 mil a Sergio Calderón, que le transfirió US$ 320 mil a Álvarez. “No vaya a pensar, compadre, que yo me la llevo toda, tengo que repartir con la gente”, habría dicho Álvarez al recibir el dinero, en referencia a Rivera y Abanto.

PUEDES VER Odebrecht: rechazan pedido de árbitro para cesar investigación en su contra

Las cifras

1.444.000 recibió Horacio Cánepa en sobornos directos.

1.192.000 recibió Cánepa para pagar a otros árbitros.