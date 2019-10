Exsecretario de García acusó a Luis Nava y a su hijo por el suicidio del expresidente [VIDEO]

Luego de las revelaciones de Luis Nava ante el Equipo Especial Lava Jato, en donde afirmó que Jorge Barata enviaba dinero a Alan García en loncheras, los ánimos en la casa del pueblo no han sido los mejores, producto de ello, fueron los incidentes de este último sábado durante las elecciones del partido, en el local de la avenida Alfonso Ugarte.

Y es que por un lado, el exsecretario personal del Alan García, Ricardo Pinedo, no tuvo reparos en acusar a Luis Nava Guibert y a su hijo José Antonio Nava Mendiola por el suicidio del exmandatario García, justiciando el hecho como una acción para no ir a la cárcel.

“Yo no tengo que responder a un colaborador eficaz, porque al hacer la pillería él y su padre (Luis Nava y su hijo José Antonio Nava), nuestro compañero Alan se tuvo que suicidar para no ir detenido, por la ratería de ellos”, exclamó Pinedo.

Agregó que José Antonio Navas lo llamó en reiterativas veces y que el excongresista Elías Rordríguez le recriminó por no contestar. “Saben quién me llamó inmediatamente a incriminarme porque no respondía esas llamadas, Elías Rodríguez. Me llamó y me dijo no le has respondido la llamada, se va a molestar José Antonio Nava”, sostuvo.

Asimismo, Pinedo declaró que el exparlamentario Rodríguez y José Nava vienen coincidiendo en negocios desde hace cinco meses. Todo esto, en el marco de las elecciones internadas del partido aprista, en donde Rodríguez integra la lista de César Trelles Lara como secretario general.

Cabe precisar que el último sábado el Partido Aprista Peruano inició sus comicios para nombrar al nuevo presidente, secretario general y miembros del Comité Ejecutivo. Sin embargo, este proceso electoral se vio empañado por ciertos incidentes entre algunos dirigentes, el cual ocasionó un retraso en los sufragios.

Finalmente, los dirigentes que sean electos, juramentarán este domingo antes de finalizar la clausura del congreso partidario.