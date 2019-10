Tuesta: “El JNE no puede esperar a tomar una decisión cuando se presenten los casos”

El politólogo Fernando Tuesta señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe precisar la situación sobre la posibilidad de que los congresistas del Parlamento disuelto puedan postular y no a esperar a que se presenten los casos.

En entrevista con La República, Tuesta Soldevilla expresó que para las elecciones del 26 de enero de 2020 los Jurados Electorales Especiales podrían admitir algunas candidaturas de excongresistas y otras rechazarlas, por lo que las reglas deben ser claras.

“Cuando se va a una elección las reglas de tienen que ser claras, porque se puede perjudicar a partidos, candidatos y electores. El JNE no puede esperar a tomar una decisión recién cuando se presenten los casos”, expresó Fernando Tuesta.

Tuesta, que presidió la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, añadió que “acá están involucrados varios procedimientos que pueden llevar a situaciones complicadas. Algo clave es la carga procesal. Estamos hablando de un calendario corto”.

“El JNE tienen entre sus mandatos garantizar la legalidad de los procesos electorales, el marco legal tiene que ser claro, no interpretable”, consideró el politólogo.

Para las elecciones parlamentarias, el JNE ha acordado no tomar en cuenta las leyes promulgadas de la reforma política. Queda pendiente el tema de la no reelección de congresistas, aprobado con el referéndum de 2018. Frente a una posible postulación de los exparlamentarios en el 2021, el Fernando Tuesta indicó que “algunos podrían argumentar que la del 2021 no sería una reelección inmediata, porque acabaron su mandato el 2019 y en el medio hubo otra elección. Para mí no se puede, aunque entiendo que hay otras interpretaciones y el JNE tiene que pronunciarse y aclarar las cosas”.

Para Tuesta, los partidos no tienen la capacidad para poner a 130 candidatos, más aún cuando deben volver a presentar otros 130 para el 2021, por lo que podrían llevar invitados, siendo estos los primeros que suelen salir de la bancada.