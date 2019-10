Presidente del Poder Judicial habría pedido apoyo a Hinostroza, según testigo

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, habría pedido apoyo al exjuex supremo César Hinostroza Pariachi para ganar la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el 2016, asegura un testigo en el caso Los cuellos blancos del puerto.

La Fiscalía obtuvo el pasado 22 de abril el testimonio del empresario hotelero Salvador Ricci Cortez, quien señaló que el titular de la institución judicial se reunió en diferentes ocasiones con el sindicado como cabecilla de la organización criminal.

De acuerdo a El Comercio, el motivo principal de Lecaros, según el testigo, era obtener el voto de César Hinostroza a su favor y de esta manera ganar la presidencia del órgano electoral. Sin embargo, Víctor Ticona resultó elegido en noviembre del 2016 con 10 votos de los 19 integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema. Lecaros solo obtuvo 7.

''En una oportunidad José Luis Lecaros Cornejo, quien es mi amigo desde el año 2008 o 2010 aproximadamente, me solicitó que cuando vaya César Hinostroza a mi restaurante le avisara para que este pueda llegar. Así sucedió en el año 2017, reuniéndonos los tres [Ricci, Lecaros e Hinostroza]. El motivo era buscar su apoyo, así como tener cercanía para ganar su voto para ser elegido integrante del Jurado Nacional de Elecciones'', declaró al Ministerio Público.

Salvador Ricci dijo haber conocido a Walter Ríos, entonces presidente de la Corte Superior del Callao, a través de César Hinostroza Pariachi este último sería el que coordinaba las reuniones, las que también se daban en el restaurante Al Asador del que el empresario era accionista.

En los encuentros los personajes más frecuentes eran Mario Mendoza Díaz, empresario investigado, Walter Ríos Montalvo y en cinco o seis ocasiones José Luis Lecaros. El testigo enfatizó que el actual presidente del Poder Judicial nunca lo favoreció en algún proceso legal ni se lo ofreció.

“Lecaros es una persona parca y seria. Sin embargo, yo me comunicaba con su secretaria de nombre Mari [María] Rojas debido a que él se encontraba a veces en audiencias; cuando yo le comento que tenía un proceso en el 10° Juzgado Civil de Lima por indemnización recaído en el expediente 4608-2005, ella me comenta que conocía a la juez Rita Gastañaduí Ramírez, quien veía el caso”, dijo.

Por su parte, José Luis Lecaros negó en reiteradas ocasiones haber tenido una relación amical con César Hinostroza. También rechazó haberle pedido poyo para que vote por él en las elecciones del JNE.

“A mi Ricci me llama por teléfono y me dice que había invitado a Hinostroza a cenar Al Asador. Entonces me invita a mí también. Yo fui a la reunión pensando conversar con Hinostroza respecto a mi candidatura, pero me dí con la sorpresa que Hinostroza no estaba solo. Estaba con cinco personas más que yo no conocía ni en fotografía. Me los presentaron y uno de ellos era Walter Ríos. No pude hablar con Hinostroza porque había otras personas”, respondió José Luis Lecaros a El Comercio.

Aseguró que sí se reunió con el exjuez supremo junto a otras personas más que no conocía, entre los cuales estaba Walter Ríos. Resaltó que tenía la intención de conversar con Hinoztroza pero no se logró.

“Yo jamás me he encontrado con Hinostroza y nunca le pedí nada porque [en] la oportunidad [en] que le iba a pedir no pude hacerlo porque había otras personas. Hasta ahí llegó mi relación con Hinostroza”, manifestó.

Dijo conocer a Salvador Ricci desde el 2008, quien fue absuelto de lavado de activos por el juez César San Martín, fallo que también apoyó.