Yehude Simon: “Los que se fueron de NP sabían que la alianza con PL se veía venir”

Yehude Simon señala que la unión de Nuevo Perú y Perú Libre se vislumbró desde las reuniones que se dieron en Junín y Cusco y los que hoy se oponen no dijeron nada. Simon defiende esta alianza y afirma que han acordado que sus representantes serán los mejores elegidos en asamblea.

Nuevo Perú está siendo criticado por aliarse con Perú Libre y Juntos por el Perú. ¿En qué le favorece esta alianza?

Nuevo Perú entendió que solos no pueden estar. No pueden dejarse llevar porque alguna gente piense que hay dinosaurios y hay puros. Entonces, lo que ha hecho Verónika Mendoza es tratar de sumar esfuerzos. Ciertamente el tema de Vladimir Cerrón complica las cosas por las declaraciones infelices que ha hecho, pero Cerrón no es Perú Libre, como nadie es dueño de un partido. Lamentablemente, en función a viejas formas de hacer política, la derecha ataca porque le interesa que esto estalle.

Las críticas también vienen desde la izquierda.

Puede ser por principios, yo no niego que los excongresistas que se han retirado de NP, como Indira Huilca, Marissa Glave, Tania Pariona, Horacio Zeballos y Richard Arce, tengan una posición dura respecto a las declaraciones de Cerrón, pero no pueden romper porque ellos saben perfectamente que esto (la alianza) no viene de ahora.

La comunidad LGTBI también se ha apartado de NP. No aprueba la decisión de unirse a Perú Libre que es identificado con la homofobia, la misoginia y la corrupción.

El tema homofóbico contra los ciudadanos venezolanos y el tema del tratamiento a las mujeres han sido declaraciones infelices y poco inteligentes que han terminado haciéndole daño a Perú Libre y a esta unidad. Pero esto se zanja con una posición que PL debe expresar públicamente. No voy a decir que Perú Libre es culpable de todo lo que está pasando, pero ha dado origen a que esta situación sea crítica para la unidad que se ha decidido y que nosotros vamos a mantenerla.

Se acusa a Nuevo Perú de negociar sus principios para entrar a un proceso electoral.

Es una evaluación muy superficial porque lo que ha hecho NP es tratar de tener presencia política en un año que se viene electoral para promocionar las propuestas programáticas que se tiene. Nunca escuché a Verónika decir: hacemos esto por esto. Ellos han apostado por elecciones abiertas, lo que sucede es que este proceso es tan corto que no nos permite hacerlo. Lamento que la gente que está saliendo de NP, que es muy valiosa, asuma que haya habido un negociado en el tema electoral. Se ha dicho que los mejores elegidos en asamblea sean los que nos representen.

¿Nuevo Perú debió consultar esta alianza con sus bases?

Es que siempre lo consultó. Quiero recordar que NP ha participado en las reuniones de Perú Libre en Junín y Cusco y todo el mundo aplaudía estos encuentros, nadie decía lo contrario.

Nuevo Perú estaba creando mucha expectativa y otros partidos empezaban a mirarlo con cuidado. La gente no entiende por qué arriesgó así lo ganado en estos años.

Supongo que ellos habrán hecho su evaluación si han arriesgado o no. Pero te digo que sí han conversado, todos sabían que esta alianza se venía. Si llegaron a esta etapa fue después de consultarlo con todas las bases, es lo que yo sé.