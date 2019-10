Renovación política, ¡Ya!

Sin los mismos dinosaurios

Serly Figueroa Mormontoy, abogada, analista política.

El apoyo de la población a la disolución del Congreso tiene un mensaje fuerte y es que la población ya no quiere ver a los mismos dinosaurios en los cargos públicos, por tanto los llamados a postular en estas nuevas elecciones convocadas por el Gobierno tienen que ser aquellos jóvenes, no necesariamente menores de 29 años, que sean parte de las organizaciones sociales y políticas que tengan un nivel de representatividad y experiencia, que no tengan detrás un “auspiciador” o codinomes. Nuevos rostros nos permitirán refrescar y renovar nuestra política, ya que el nuevo Congreso tendrá retos importantes, entre ellos una auténtica reforma política del Estado.

Elegir a los más idóneos

Ana Cecilia Lucana Picardo, abogada y política.

Estas elecciones congresales definen un escenario bastante previsible, hay desde alianzas electoreras que se sostienen en intereses particulares, hasta los mismos rostros conocidos buscando candidaturas en vientres de alquiler, o peor aún comprando números en las listas congresales. Es cierto que nada nos garantiza una mejor calidad de representantes al 2020, pero de nosotros depende sentar las bases al Bicentenario de nuestro país, a través de un voto responsable y candidaturas serias. La agenda está marcada, queda elegir a los más idóneos. La presencia y rol de las mujeres debe ser fundamental para renovar la política, acercándola a la ciudadanía y devolviéndole su fin noble de servicio.