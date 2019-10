Exfuncionaria regional de Puno afirma que la despidieron para truncar millonaria licitación

La exintegrante del comité de licitación para la adjudicación del hospital regional, María Mansilla Castillo, confirmó que el proceso de contratación fue indebidamente suspendido y sin justificación supuestamente para favorecer a la compañía Pizzarotti & CPS, como informó La República.

“En el mes de junio del presente año, se designó un comité con tres titulares y tres suplentes, donde yo ocupaba el cargo del primer miembro titular. Todas la etapas del proceso se llevaron sin ningún problema, en estricto cumplimiento de la ley de contrataciones y el OSCE (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado) validó el contenido de lo que hicimos, conforme el cronograma establecido", explicó María Mansilla. “El viernes 11 de octubre era el día de presentación de ofertas, y era la fecha de colgar las ofertas, acto que se hace de manera virtual, no hay manera de manipular o cambiar algo. Ese día por la tarde llamaron al presidente del comité John Cary Clavijo y le dijeron algo por teléfono y luego me dijo: ‘Me están retirando de la entidad’, y le respondí: ‘¿Cómo te van a retirar a estas alturas si tenemos que evaluar las ofertas?’”. La médico María Mansilla relató que extrañamente tres días después, fueron destituidos de sus cargos, uno a uno, por mandato del gobernador regional Agustín Luque.

“El lunes siguiente por la mañana llamamos al presidente suplente del comité para que asuma el cargo, como está establecida las leyes. Ya habíamos revisado las ofertas, ya teníamos los resultados y en esos instantes recibió una llamada el segundo miembro suplente, quien es el representante de abastecimiento, Handro Layo Fernández. Y dijo que no podía firmar porque se acababa de enterar que lo habían cesado del cargo”, señaló. Estos hechos empezaron a generar suspicacia en la médica María Mansilla. Si el gobernador regional había detectado alguna irregularidad, lo que correspondía era que culminara el proceso de licitación y no hacerlo a mitad de camino, como ha indicado el OSCE.

Sin justificación

La única miembro titular que quedaba del comité de licitación, María Mansilla, relató que envió un informe al gobernador Agustín Luque indicándole los resultados del proceso pero como respuesta fue despedida.

“Luego de quedarme sola como única miembro titular, hice un informe al actual gobernador indicándole qué empresa cumplía con los requisitos, pero sorpresivamente el jefe de personal me comunicó que había concluido mi labor en la entidad sin precisar razones ni causales. La desesperación era sacarme del comité, no sé por qué. Y el miércoles pasado me informó el tercer suplente que quedaba todavía en el comité, que también lo habían cesado de sus funciones", manifestó Mansilla.

Para la ex miembro del comité de licitación, fue despedida del cargo porque esa era la única forma de conformar un nuevo comité de licitación.

“Sabemos que hay dos empresas que presentaron reclamos sin mayor fundamento. Una fue Pizzarotti, que pidió la nulidad de la licitación sin mayor fundamento. Y la otra era Neptuno, que ha sido investigada por Contraloría. Le dieron dos días para subsanar su queja, pero se retiró del procedimiento", dijo.