Vizcarra presentará su plan de trabajo en Palacio de Gobierno

El presidente Martín Vizcarra adelantó ayer que el plan de trabajo de su gabinete ministerial será presentado la próxima semana en Palacio de Gobierno. Y, además, recalcó que el Ejecutivo no tiene la obligación de que los objetivos de su gestión sean expuestos ante la Comisión Permanente.

“No corresponde, y nosotros somos respetuosos de las normas y la Constitución. Por respeto a la población es que se va presentar un plan de trabajo, pero no ante la Permanente. Será en Palacio”, afirmó.

Vizcarra sostuvo que cuando se elija al nuevo Congreso, el 26 de enero del próximo año, recién será válido que sus ministros acudan al hemiciclo a explicar sus propósitos.

En estos cuatro meses, el Ejecutivo legislará mediante decretos de urgencia. Hasta ahora han emitido seis, y el próximo Parlamento se encargará de revisarlos.

Entre los aspectos urgentes a abordar, expresó el jefe del Estado, está la seguridad ciudadana. “Una de ellas es intensificar el patrullaje, la presencia de la Policía en las calles”, enfatizó.

Como se sabe, en el plan del gabinete ministerial están incluidas varias reformas, como el acceso universal al SIS y la oferta obligatoria de medicamentos genéricos.

La sustentación de las metas del gabinete estará encabezada por el premier Vicente Zeballos, quien el sábado pasado indicó que la política general del Ejecutivo será revelada, a más tardar, el 29 de octubre.

La semana que viene es determinante para el Gobierno de Vizcarra. No solo se conocerá los objetivos de su gestión. El plenario del Tribunal Constitucional (TC) discutirá si admite o rechaza el trámite de la demanda competencial de Pedro Olaechea contra el cierre del Legislativo.

Al ser abordado por la prensa, el exministro de Transportes respondió que aceptará el fallo del TC. “La decisión que tomen la respetaremos”, respondió. Minutos después, Vizcarra declaró a El Comercio que no critica el conflicto de competencias, sino la forma en que se presentó: “El señor Olaechea firma un documento en un cargo que actualmente no ostenta”. El exoficialista formuló esa demanda como titular del Congreso y no de la Permanente.

Si el TC la admite a trámite, el veredicto se conocería en tres o cuatro meses, casi cuando el proceso electoral para elegir al nuevo Congreso esté en su etapa final. Aún es incierto ese desenlace. En cambio, en el Poder Judicial consideran legítima la disolución del Legislativo. Luego de las de las declaraciones del presidente, la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó la acción de amparo de la excongresista Marisol Espinoza, formulada contra el cierre del Parlamento. El miércoles 23 sucedió lo mismo con el recurso presentado por el fujimorista Ángel Neyra.

Presidente defendió a Meléndez

Para el jefe del Estado, Martín Vizcarra, todavía no existen los medios probatorios suficientes para separar al ministro de Inclusión Social, Jorge Meléndez.

"Es un cuestionamiento. No hay ninguna denuncia formal. Nosotros somos muy drásticos cuando hay una denuncia que tenga algún sustento. Hasta ahora no vemos que haya el sustento correspondiente", manifestó.

Defensor del Pueblo opina que el TC debe admitir la contienda competencial

A cuatro días de que el magistrado Carlos Ramos Núñez presente en el pleno del Tribunal Constitucional (TC) su propuesta sobre la admisibilidad o rechazo de la contienda competencial contra el cierre del Congreso, la Defensoría del Pueblo emitió un informe en el cual opina que deben acogerla a trámite.

“El Tribunal Constitucional debe admitir la demanda competencial, ya que el colegiado ha declarado en anteriores oportunidades que este tiene el encargo de resguardar la sujeción del ejercicio del poder estatal a los parámetros de la Constitución”, dicen las conclusiones del documento sobre Crisis Política, Cuestión de Confianza y Disolución del Congreso.

El mismo defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se presentó en RPP afirmando que la institución que lidera ha emitido antes este tipo de informes sobre temas constitucionales.

Sin embargo, fuentes de la Defensoría recordaron que en anteriores gestiones lo que se solía hacer en casos concretos era presentar un amicus curiae. Advirtieron que los informes defensoriales eran trabajados con una mirada de más largo aliento.