Mujeres poderosas en problemas

MentiRosa. La excongresista fujimorista siempre se presenta como muy preparada y da fuego en debates y entrevistas, pero esta semana, luego de una aparición en RPP, Rosa Bartra quedó muy desairada pues su intervención puede haberle cambiado hasta el nombre. Quiso demostrar que la comisión lava jato del congreso que presidió sí había acusado al expresidente Alan García –cuando todos saben que no fue así– leyendo en la radio su nombre en la conclusión 36 del informe final. ¡Pero resulta que en la versión escrita que leyó no aparece Alan García! Bartra no solo fue encubridora de delitos en esa comisión. También quedó como mentirosa.

Sin Victoria. Luciana León era un rostro de la bancada del Apra que no estaba vinculado a la corrupción de lava jato ni se le atribuía –a diferencia de varios de sus colegas– un codinome, pero el allanamiento de su residencia y de su oficina en el parlamento, así como la vivienda de su hermano Rómulo, por la acusación de haber sido el brazo político-legal de la mafia del municipio de La Victoria, constituye un hecho muy grave que no solo la llevaría a la cárcel si es que se llega a comprobar las evidencias en el poder judicial, sino que será un baldón en su carrera política, incluyendo una postulación al congreso.

Jurar en vano. Pese a su juventud, Mercedes Aráoz tiene una trayectoria larga en el sector público –ministra, congresista, vicepresidenta, etc.– así como una aspiración grande por llegar a la presidencia de la república. Pero ese lunes 30 de setiembre en el que juró por una presidencia absurda que la hizo tirarse a una piscina sin agua significa un serio traspié en su anhelo.

Izquierda Bruta y Achorada (IBA). Su alianza con un machista, xenófobo, antisemita, chavista-autoritario, misógino, discriminador y, por si eso fuera poco, corrupto, como Vladimir Cerrón, podría hasta darle algún futuro electoral a Verónika Mendoza, pero su apego a los principios ha quedado demolido pues es evidente que el oportunismo electoral es su estilo.

Francotiradora. Karina Beteta parece que ya se rayó cuando dice que ve fracontiradores apostados en el congreso cada vez que asiste a la comisión permanente. Deben ser efectos colaterales de la pérdida del empleo.