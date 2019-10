Vizcarra espera opinión legal del Ministerio de Justicia para salir del país

El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo el último viernes 25 de octubre sobre cuál sería el proceso para que sus viajes al extranjero sean aprobados en el periodo interregno que vive el país hasta la nueva conformación del Parlamento.

En declaraciones para El Comercio, Vizcarra Cornejo indicó que el Ministerio de Justicia debe aclarar cómo proceder en una situación en la que no hay Congreso, y que, mientras no haya una opinión legal del mencionado sector, no puede salir del país.

PUEDES VER Fiscalía debe investigar audio de Hinostroza con esposo de Chacón, afirma Vizcarra

“Todavía no tengo una opinión legal al respecto. Esperemos que sea el Ministerio de Justicia (Minjus) como ente legal del gobierno quien determine cuál es la situación. Mientras que no esté claro, obviamente no podré salir del país, pero si se encuentra un mecanismo con sustento legal para poder salir, claro, siempre y cuando sea estrictamente necesario poder viajar fuera del país”, expresó.

Esta no es la primera vez que el mandatario sostiene que recurrió al ministerio dirigido por Ana Revilla Vergara para esclarecer situaciones producidas tras la disolución del Parlamento.

PUEDES VER Salgado le dice a Vizcarra que presente plan de Gobierno ante el Acuerdo Nacional

El último 07 de octubre, Martín Vizcarra informó que solicitó al Ministerio de Justicia, por medio del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, una interpretación jurídica a la renuncia a la Vicepresidencia que Mercedes Aráoz presentó ante un Congreso disuelto.

“Nadie está amarrado a nada. Es un tema de voluntad, de libertad. En pleno uso de su libertad, Aráoz renunció a la Vicepresidencia”, comentó en aquella oportunidad".

Consultado por quién lo reemplazaría en la Presidencia en caso viaje al extranjero, el jefe de Estado agregó que “todavía no se sabe” y que espera el pronunciamiento del Minjus.