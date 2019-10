Richard Arce no descarta postular en elecciones 2020

El excongresista Richard Arce Cáceres no descartó participar en las elecciones parlamentarias programadas para el 26 de enero de 2020, con un partido político que le permita desenvolverse. Esto luego de renunciar al movimiento Nuevo Perú.

Sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería pronunciarse sobre la posibilidad de que los integrantes del Congreso disuelto puedan postular en el próximo proceso electoral.

“Voy a seguir en política y donde haya un espacio para desenvolverme, voy a estar (…) sería importante que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie (respecto a la reelección), si se da esa posibilidad por qué no, si se da el espacio”, declaró en entrevista con Canal N.

Sin embargo, Arce Cáceres precisó que aún no ha pensado en algún partido político con el que pueda candidatear. Explicó que por el momento se está centrando en asimilar la situación tras su alejamiento de Nuevo Perú.

“En este momento no estoy pensando con quien aliarme. Mi cabeza está centrada en asimilar esta situación (…) definitivamente estoy triste, hay consternación y me afecta esta situación por el proyecto político que pensábamos construir (…) no hay vuelta atrás”, mencionó.

Expresó que su renuncia al movimiento que representó cuando cumplía funciones legislativas, ya es un capítulo cerrado por lo que debe "voltear la página y mirar hacia adelante”.

Respecto a la unión con sus excolegas también alejadas de Nuevo Perú, como Marisa Glave, Indira Huilca y Tania Pariona, señaló que espera encontrarse con ellas en el camino por las similitudes en pensamiento. No obstante, aún no han podido conversar sobre una nueva coalición política.

Resaltó que la razón de su dimisión al movimiento es la alianza electoral que formaron con los partidos políticos de Vladimir Cerrón y Yehude Simon. Descaró. Rechazó tener una discrepancia personal con Veronika Mendoza, a quien considera una persona correcta pero que tomó una decisión errada.

“Es una discrepancia estrictamente personal, no hay una descalificación a las personas, ha sido una decisión errada que ha tomado la comisión política de Nuevo Perú, la cual también integra Verónika Mendoza”, remarcó.