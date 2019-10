Fiscalía debe investigar audio de Hinostroza con esposo de Chacón, afirma Vizcarra

El presidente de la República, Martín Vizcarra, consideró que el Ministerio Público debe investigar las “implicancias” del nuevo audio de César Hinostroza, en el cual el ex juez supremo conversa con el empresario y político fujimorista Jacques Rodrich Ackerman, esposo de la excongresista de Fuerza Popular Cecilia Chacón.

El último jueves, La República difundió el registro de una conversación entre el sindicado como líder de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y el cónyuge de la fujimorista, en la que hablaban sobre una misteriosa “señora” con la que Hinostroza quería ponerse en contacto.

De acuerdo a fuentes de la Fiscalía vinculadas al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la conversación entre Hinostroza y el esposo de Cecilia Chacón coincide con otras conversaciones y testimonios de colaboradores eficaces que manifiestan que Keiko Fujimori y algunos de sus correligionarios se reunión con el ex juez supremo.

“Creo que es el audio número 558 del exmagistrado Hinostroza. Como todos ellos, hay que analizar, hay que investigar y hay que ver las implicancias que corresponden en esa conversación. Ya es frecuente y común que el exmagistrado haya conversado y haya coordinado diferentes acciones con diferentes actores del mundo político, judicial y el mundo empresarial”, señaló el presidente Martín Vizcarra, según El Comercio.

La conversación entre Jacques Rodrich y César Hinostroza fue registrada un día antes de que la defensa legal de Keiko Fujimori interpusiera ante el Poder Judicial un recurso de casación para anular la orden de prisión preventiva que pesa en su contra.

Para el jefe del Estado, el Ministerio Público “tendrá que investigar” lo concerniente a la conversación de Hinostroza y el esposo de la fujimorista.

En otro momento, el presidente Martín Vizcarra manifestó que habrían indicios para sospechar sobre un presunto vínculo entre el señalado como cabecilla de “Los Cuellos Blancos del Puerto” y el partido Fuerza Popular.

“Hay sustento que así lo manifiesta. Pero, como digo, en esos casos queremos ser cuidados y nosotros no hacer un juicio de valor, que sea el propio Ministerio Público que está investigando el tema el que, con celeridad, defina cuál es la situación”, manifestó el mandatario.

Conversación entre Jacques Rodrich y César Hinostroza el 24 de abril de 2018:

-Rodrich: ¿Aló? ¿Aló?

-Hinostroza: Sí, ¡Jacques!

-Rodrich: Hola, César, ¿cómo estás?

-Hinostroza: Hola, hermano, un gusto de saludarte.

-Rodrich: Gusto mío, ¿qué me cuentas?

-Hinostroza: Un favorcito, me encargó la señora para ver un tema de Tacna.

-Rodrich: ¡Ajá!

-Hinostroza: Para ver si conocía a dos colegas. Ya hice la averiguación. Son muy jóvenes. No los conozco. Y me dijo que sea cual fuera el resultado que le avise. Pásale la voz, pues. Pero de Tacna no, son jóvenes, son nuevos y no lo conozco.

-Rodrich: Ok, yo le aviso. No hay problema.

-Hinostroza: Y del tema de fondo, sí hay que controlarlo. Ella me va avisar, me ha dicho.

-Rodrich: No hay problema, ok.

Hinostroza: Otra cosita final. Ella me dio un teléfono de su secretaria para casos de emergencia. Se me ha borrado, a ver si le pides. O si no, ya pues. Depende de ella.

-Rodrich: No hay problema, yo te daría el teléfono de ella, pero no te va a contestar porque no contesta números que no conoce. Pero, yo le digo la otra cuestión.

Hinostroza: Ah ya, ya... Chau, hermano...

-Rodrich: Chau.