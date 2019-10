Carlos Tapia García: “Hay un choque de una izquierda moderna y otra conservadora”

El analista político Carlos Tapia advierte que la alianza de Nuevo Perú con Perú Libre, partido de Vladimir Cerrón, muestra un enfrentamiento entre corrientes renovadoras de la izquierda y otras menos democráticas. Considera que se ha dado por conveniencia electoral, por no tener inscripción.

Quienes defienden la alianza de Nuevo Perú y Perú Libre apelan al anhelo de unir a la izquierda. ¿Qué le parece?

En 1989 se rompió Izquierda Unida porque un sector más radical planteaba que el problema principal del Perú no era derrotar a Sendero, como decíamos nosotros, sino a la pobreza. Con Barrantes, hicimos Izquierda Socialista. Está bien la unidad de la izquierda, pero con ciertas condiciones.

PUEDES VER Luciana León: hallan sobre con nombres del expresidente García y Alex Peña en su oficina

¿Cuáles?

Cerrón postuló a la presidencia y llevó de vicepresidente a Paredes Terry, que era parte del Fudep, que tenía de componente al Movadef. Hace meses Cerrón vuelve de una invitación de Maduro y dice que este tiene un gobierno democrático, y Bachelet, de la ONU, reporta en Venezuela ejecuciones, torturas. Y como gobernador de Junín, dijo que sacará la igualdad de género de la formación en las escuelas.

¿Qué nos muestra esto?

Así hay varios aspectos contrarios a una izquierda progresista, renovada, moderna.

Los aliados aducen que la coalición es con el partido...

Otro primer líder no tiene. Su militancia, o no sabe por qué milita allí o está de acuerdo con el líder. No es cierto que una cosa es lo que dice el líder y otra el partido. Eso es donde hay verdadero sistema organizativo y democrático interno.

¿Y licencia de Cerrón?

Eso no es correcto. Yehude también pidió licencia al Partido Humanista. No creo que sus militantes digan cosas importantes contrarias a Yehude. Que partido y líder sean diferentes es teoría. Buscan argumentos para embaucar y decir “ha pedido licencia”. ¿ Quienes postulen de Patria Libre no tendrá visto bueno de Cerrón?

PUEDES VER Vizcarra presentará su plan de trabajo en Palacio de Gobierno

¿Cuál será el efecto de esta alianza en Verónika?

Ya hubo efecto: la renuncia de miembros, algunos muy bien calificados. Sospecho que es una alianza electoral porque Nuevo Perú no tiene inscripción y que el 2021, ya inscritos, pondrán las condiciones con la candidatura de Verónika. Para ellos, el 2020 es solo congresal. Para gobernar el Perú, la izquierda tiene que hacer alianza con el centro político para tener una mayoría ciudadana.

¿Está en riesgo su opción al 2021 por estas juntas?

Verónika es una persona honesta, pero creo que ya no es quien generó la expectativa en el 2016 de lo nuevo. Lo nuevo ha sido en realidad el comportamiento de sus congresistas. Por ejemplo, Marisa Glave llegó a ser brillante congresista. ¿Verónika en los tres años qué ha hecho como futura candidata presidencial? Creo que no ha sabido usarlos.

¿Chocan izquierda moderna y otra conservadora?

Totalmente de acuerdo. La izquierda conservadora no tiene fuerza para participar en un gobierno. Una izquierda renovadora, democrática puede ser parte de un gobierno de centroizquierda. La izquierda moderna debe disputar el centro político y de allí sale un programa de centroizquierda.

¿Está a tiempo Verónika de girar a una izquierda moderna?

Con esta alianza con Perú Libre será difícil. Una vez con la inscripción, puede evaluar si hace un giro a una posición más renovada. Ahora está obligada a hacer lo que está haciendo por no tener inscripción.