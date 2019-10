Luciana León, ‘estrella’ de una familia envuelta en escándalos

La congresista aprista Luciana León, integrante de la Comisión Permanente, enfrenta su momento más difícil por el caso “Los Intocables Ediles”. Una fiscalía anticorrupción la considera el brazo político y legal de esta organización criminal que llegó a controlar la municipalidad del distrito limeño de La Victoria hasta el año pasado.

Para reducir efectos políticos, León pidió al partido aprista que suspenda su militancia mientras dure la investigación, con un oficio dirigido a Mauricio Mulder y Elías Rodríguez, presidente de la Comisión Política y secretario general de esta organización, respectivamente.

“A efectos de no poner en duda la imagen y trayectoria del partido de Haya de la Torre, solicitar se tenga a bien suspender temporalmente mi condición de militante del Partido Aprista Peruano-PAP, mientras duren las diligencias fiscales y/o judiciales”, les escribió.

Sin embargo, un día antes ya la Comisión Política del Apra había acordado interrumpir la condición partidaria de Luciana, según contó Benigno Chirinos, secretario general político.

“La Comisión Política se reunió de emergencia ayer (el miércoles), hoy nuevamente (jueves). Prima la presunción de inocencia pero el partido, en su política de lucha contra la corrupción, la suspende en su militancia y ella podrá defenderse libremente”, comentó.

El fantasma del padre

De este modo, se suma otro cuestionamiento asociado a la familia León, pese a la buena imagen que procuró la parlamentaria desde hace unos 13 años, en contraste con algunos de sus trajinados compañeros.

Hija de Rómulo León Alegría, quien fue ministro y diputado aprista en los 80, Luciana apareció en el 2006 como la candidata más joven del Apra para el Congreso de la República. Su juventud, belleza y carisma aportaron a la campaña de ‘la estrella’ y del propio Alan García, entonces de 57 años, que requería conectar mejor con las nuevas generaciones.

En contra, estaban no solo la poca experiencia, sino el ‘fantasma’ de su padre, que fue investigado por corrupción y expulsado del Apra luego del primer gobierno de García. En la memoria, volvía la escena de que León Alegría intentó golpear al entonces legislador Fernando Olivera en el Parlamento cuando este lo cuestionaba.

Ese 2006, no obstante, Luciana entró al Congreso con 65 mil 339 votos preferenciales. Procuró una buena reputación al impulsar leyes a favor de los jóvenes, el libro, los espectáculos, entre otras. En eso estaba cuando estalló en el 2008 el caso Petroaudios, en que su padre festinaba licitaciones con operadores del Estado. Fue el mayor escándalo de corrupción del segundo gobierno de García, que llamó “ratas” a León Alegría y su compinche, Alberto Químper. Luciana pareció víctima de las pillerías del padre, aunque luego se supo que conocía de sus actividades.

En el 2011, la guapa congresista fue reelecta con 78 mil 376 votos preferenciales, 13 mil más que en su primera postulación.

León Alegría estuvo preso desde noviembre del 2008 hasta julio del 2012 por los Petroaudios, pero al final fue absuelto. En el 2018, fue condenado por contratos de construcción de hospitales, pero un año después la sentencia fue anulada.

Luciana, en tanto, enfrentó desde el 2014 una investigación en la Fiscalía por presunto desbalance patrimonial: compró departamentos y cocheras de más de un millón 814 mil soles y los pagó en un año y medio, algo no justificable con su sueldo.

Romulito y Cecilia

Al año siguiente, su hermano Rómulo León Romero, conocido como "Romulito", protagonizó otro escándalo cuando disparó a la expareja de su padre en un departamento. "Romulito" alegó que fue un accidente, aunque tenía denuncias por violencia verbal y agresión física.

El 2016, Luciana fue electa por tercera vez con 40 mil 882 votos preferenciales, cerca de la mitad de lo que tuvo en el 2011.

Ese año, también fue cuestionada la hermana de la congresista, Cecilia León Romero, porque firmó contratos con el Estado por 144 mil soles, pese a la restricción de la ley para parientes de los congresistas. Cecilia León había negado, en declaración jurada, tener impedimento. Por esto, su caso fue remitido al Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

En “Los Intocables Ediles”, están involucrados Luciana y su hermano, Rómulo, por supuestos beneficios recibidos de esta red criminal. La congresista asegura ser inocente, pero todavía hay mucho por aclarar.

Alva: “Cambió durante la gestión de Elías Cuba”

El presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Diógenes Alva, contó que la congresista Luciana León dejó de interesarse en las denuncias de corrupción contra Elías Cuba cuando este era alcalde de La Victoria y cabecilla de “Los Intocables Ediles”, según la Fiscalía.

Alva relató que fue, con otros empresarios de La Victoria, al despacho de León para pedirle apoyo. “Hablé con Luciana [León] también para que nos apoye, [pero] allí quedó todo. Después no he tenido conversaciones con ella. Pero sí me di cuenta de que cambió totalmente conmigo, porque antes a mí me pedía donaciones, me pedía polos. Me pedía, pero después, en la gestión de él [Elías Cuba] nunca me pidió, nunca me llamó”, dijo en Radio Nacional.