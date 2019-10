Audio confirma vínculo secreto de esposo de Chacón con César Hinostroza

El empresario y político fujimorista Jacques Rodrich Ackerman, quien en las últimas elecciones municipales postuló a la alcaldía de Miraflores por Fuerza Popular, mantuvo contactos con el ex vocal supremo César Hinostroza Pariachi.

Justamente, una casación de Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella para desactivar una investigación fiscal por lavado de activos estuvo en manos de Hinostroza hasta que fueron publicados los audios del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, que dejó al descubierto una red de jueces y fiscales vinculados con actos de corrupción.

El diálogo en tono amical, como de dos personas que se conocen hace un tiempo, se produjo el 24 de abril de 2018, un día antes que la casación de Keiko Fujimori fuera asignada a la Sala Transitoria de la Corte Suprema, en la que se encontraba precisamente César Hinostroza.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público relacionados con la investigación del caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la conversación entre Rodrich e Hinostroza interceptada por las autoridades coinciden con otros diálogos telefónicos intervenidos y testimonios de colaboradores eficaces, quienes señalan que hubo por lo menos una reunión entre Keiko Fujimori y otros fujimoristas con el ex vocal supremo en la que se abordó el caso que preocupaba a la excandidata presidencial: la investigación por lavado de activos en su contra por parte del Equipo Especial Lava Jato.

En efecto, después de la conversación del 24 de abril de 2018 entre Rodrich e Hinostroza, en la que este lo llama para responder a un pedido de una “señora” (presuntamente Keiko Fujimori), el 3 de mayo del mismo año se registró un diálogo entre el empresario Antonio Camayo Valverde y el ex vocal supremo en el que se refieren a la “Señora K”, en evidente alusión a la lideresa de Fuerza Popular. Camayo era operador del fujimorismo y según la hipótesis de la fiscalía se le encargó que se acercara a Hinostroza en relación con la casación.

Al respecto, el programa ‘Cuarto Poder’ informó que la fiscalía había conseguido la declaración de un colaborador eficaz que reveló que en el departamento de Jacques Rodrich se produjo en 2018 un encuentro entre Keiko Fujimori y César Hinostroza, con la participación de la excongresista Cecilia Chacón De Vettori, esposa del empresario.

“El colaborador eficaz asegura tener conocimiento de una reunión que sostuvieron el ex juez supremo César Hinostroza, la excandidata presidencial Keiko Fujimori y la congresista Cecilia Chacón”, informó el programa periodístico: “Esta reunión se produjo en 2018 en un departamento del malecón de Miraflores, cuyo propietario sería el esposo de la parlamentaria fujimorista Chacón, Jacques Rodrich”.

El audio del 24 de abril de 2018 confirma que, efectivamente, César Hinostroza y Jacques Rodrich se conocían.

Pero hay más.

Durante las investigaciones fiscales al exjuez César Hinostroza, la fiscalía detectó que Hinostroza había mantenido comunicaciones con la secretaria de Keiko Fujimori, Pamela Paucará Paxi. Por ejemplo, las autoridades obtuvieron llamadas de Hinostroza a Paucará el 26 de mayo de 2018, pocas semanas después que el ex vocal supremo habló con Jacques Rodrich. Paucará no respondió las llamadas de Hinostroza.

Coincidentemente, en el audio del 24 de abril de 2018, Hinostroza se refiere a la “secretaria” de la “señora”:

-Hinostroza: Otra cosita final. Ella me dio un teléfono de su secretaria para casos de emergencia. Se me ha borrado, a ver si le pides. O si no, ya pues. Depende de ella.

-Rodrich: No hay problema, yo te daría el teléfono de ella, pero no te va a contestar porque no contesta números que no conoce. Pero yo le digo la otra cuestión.

Por lo que Rodrich no estaba hablando con un desconocido sino con el ex vocal supremo que iba a resolver la casación que había presentado Keiko Fujimori para zafarse del caso de lavado de activos.

La República se contactó por teléfono con el empresario Jaques Rodrich para escuchar su versión con relación a los audios con el juez César Hinostroza, pero se negó hablar.

Rodrich-Hinostroza

Ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y el empresario fujimorista Jacques Rodrich Ackerman. Audio forma parte de “Los cuellos blancos” del Puerto.

–Rodrich: ¿Aló? ¿Aló?

–Hinostroza: Sí, ¡Jacques!

–Rodrich: Hola, César, ¿cómo estás?

–Hinostroza: Hola, hermano, un gusto de saludarte.

–Rodrich: Gusto mío, ¿qué me cuentas?

–Hinostroza: Un favorcito, me encargó la señora para ver un tema de Tacna.

–Rodrich: ¡Ajá!

–Hinostroza: Para ver si conocía a dos colegas. Ya hice la averiguación. Son muy jóvenes. No los conozco. Y me dijo que sea cual fuera el resultado que le avise. Pásale la voz, pues. Pero de Tacna no, son jóvenes, son nuevos y no los conozco.

–Rodrich: Ok, yo le aviso. No hay problema.

–Hinostroza: Y del tema de fondo sí hay que controlarlo. Ella me va a avisar, me ha dicho.

–Rodrich: No hay problema, ok.

–Hinostroza: Otra cosita final. Ella me dio un teléfono de su secretaria para casos de emergencia. Se me ha borrado, a ver si le pides. O si no, ya pues. Depende de ella.

–Rodrich: No hay problema, yo te daría el teléfono de ella, pero no te va a contestar porque no contesta números que no conoce. Pero yo le digo la otra cuestión.

–Hinostroza: Ah ya, ya... Chau, hermano...

–Rodrich: Chau.