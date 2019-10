Montenegro señala que su permanencia en APP “está en evaluación”

La titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, informó que evalúa su continuidad en el partido político Alianza para el Progreso (APP), según indicó, por el comportamiento de la bancada antes de la disolución del Congreso.

Comentó estar muy incómoda con los excongresistas Richard Acuña y Luis Iberico por no respetar los acuerdos partidarios, a pesar de haber enviado una carta “debidamente aclaratoria” de los principios de la organización política, no lo tomaron en cuenta.

“Está en evaluación (mi permanencia en APP). El día que tome una decisión, lo quiero hacer con un profundo análisis, sin ninguna presión, de la misma manera que entré al partido”, declaró en entrevista en Canal N.

Sin embargo, indicó que aún no toma la decisión de renunciar porque quiere seguir representando a las personas con las que trabajó en APP.

“Me he sentido muy incómoda con las últimas decisiones, porque a pesar de haber mandado una carta debidamente aclaratoria de cuáles son los principios del partido político y cómo ese actuar iba en contra, y no lo tomaron en cuenta. Eso me ha alejado”, señaló.

Respecto a la posición con la que se siente más cercana entre el presidente Martín Vizcarra y el líder de la organización política a la que pertenece, comentó que no elige a personajes sino a los principios de cada una de ellas.

“En principios democráticos, de lucha contra la corrupción y de integridad, Martín Vizcarra ha marcado y puesto la bandera en el Perú para seguir adelante”, destacó.

Sobre renuncias a Nuevo Perú

Gloria Montenegro saludó la renuncia de sus excolegas Marisa Glave e Indira Huilca del movimiento Nuevo Perú tras la alianza que formó con el partido Perú Libre, fundado por el condenado y suspendido gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón.

“Las quiero y las respeto a ellas [Marisa Glave e Indira Huilca]. Estas son decisiones muy difíciles, muy personales, y bueno, se respetan. Creo que tienen toda la oportunidad y la juventud para seguir adelante con sus propósitos”, mencionó.

Mencionó que la izquierda siempre ha tenido buena representación en temas de derechos humanos, igualdad y que la alianza electoral con el partido de Valdimir Cerrón los afecta porque él “está desacreditado”.