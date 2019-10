Tejada sobre García: “Siempre ha evadido la justicia y eso quedará escrito en la historia”

Sergio Tejada sostuvo que la Comisión Lava Jato, presidida por Rosa Bartra, tuvo 6 millones de soles como presupuesto, mientras que la Megacomisión, que trabajó solo 25 meses, recibió 3 millones.

Asimismo, aclaró que la comisión que dirigió encontró indicios que vinculaban directamente a Alan García con Odebrecht mucho antes de que el caso estallará en Brasil.

PUEDES VER Luciana León pide suspensión de su militancia en el Apra

“Es sorprendente que casi cinco años después Rosa Bartra diga que no había nada. El informe que habla de responsabilidades políticas no lo dice por corrupto, sino por apurado, dice que quería inaugurar rápido y que en ese proceso pudo incumplir algo, pero no era ese tema, sino que estaban cobrando coimas”, indicó.

El excongresista indicó que las declaraciones de Luis Nava, quien reveló que el expresidente recibió coimas por parte de la empresa brasileña, tienen que ser tomadas con pinzas, pues el exsecretario general ha negado su participación en el esquema delictivo, lo cual, según el invitado, no es creíble.

Además, explicó que tras la muerte del exmandatario se extinguió la acción penal y algunos de sus delitos ya han prescrito. No obstante, aclaró que la Fiscalía al tener la hipótesis de una presunta organización criminal tiene que descubrir que papel desempeñaba Alan García.

“Siempre ha evadido la justicia y eso quedará escrito en la historia”, indicó.

Por último, señaló que el Apra está atravesando su peor momento, pues no solo su exlíder está involucrado en casos de corrupción, sino también muchos de sus dirigentes por lo tanto, afirmó que el partido político está cayendo en el juego de proponer a rostros nuevos para las elecciones 2020, sin embargo, aseguró que en las elecciones del 2021 antiguos personajes volverán a tomar sus puestos.

Para más información, visita la página web de RTV https://rtv.pe o descarga nuestra App y no te pierdas ninguno de nuestros programas.