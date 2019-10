La eterna protesta silenciosa

En la Venezuela chavista, ya sabemos cómo es la cosa. De pronto, también vimos cómo en Ecuador casi se tumban a Moreno por la eliminación de un subsidio y cómo en el “ejemplar” Chile las manifestaciones contra la desigualdad y el abuso de la clase dirigente hicieron retroceder a Piñera. Bolivia está dividido en dos de cara a un turbio proceso electoral que no termina. ¿Qué pasa en el Perú? Muchos podrían decir que la población está viendo como el Poder Judicial y el Ministerio Público, con sus imperfecciones, al fin están funcionando, atrapando a varios corruptos que antes permanecían impunes. Que la disolución del Congreso ha sido también un desahogo social. No obstante, creo que esta tensa serenidad se sostiene, paradójicamente, en un pilar estructural de la sociedad peruana: la informalidad. Gran parte de las reivindicaciones pendientes de los peruanos siguen recayendo en la informalidad.

La informalidad promueve un ajuste de cuentas silencioso entre los que más y los que menos tienen. La informalidad permite que la injusticia social se desahogue, se canalice. Así, en el Perú del bicentenario, el que no tiene trabajo todavía puede ocupar la vía pública o ingresar a actividades al filo de la ley, el que no tiene casa todavía puede invadir, o el que siente que el Estado no responde puede no pagar impuestos y no pasa nada. La informalidad permite la sobrevivencia y es también la eterna alternativa de protesta de los compatriotas más desfavorecidos frente a la tremenda inequidad. ¿Hasta cuándo?