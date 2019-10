Diógenes Alva sobre Luciana León: “Ella me pedía donaciones, me pedía polos”

El presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Diogenes Alva, afirmó este jueves que la excongresista aprista Luciana León, comprometida en las investigaciones por el caso ‘Los Intocables Ediles’, le pidió colaboraciones para eventos de fin de año e, incluso, para su campaña política.

En diálogo con Radio Nacional, Alva señaló que, junto a otros empresarios de La Victoria, acudieron al despacho de Luciana León para solicitarle apoyo a la exparlamentaria por la situación de corrupción y delincuencia que promovía el exalcalde del distrito, Elías Cuba, como cabecilla principal de la organización criminal con la que se implica ahora a la aprista, pues la Fiscalía sostiene que esta actuaba como el “brazo legal y político” de la agrupación.

Fue al mencionar esta reunión con la aprista que Diógenes Alva refirió que la actitud de la exlegisladora había cambiado, pues antes incluso esta le había pedido colaboraciones en su calidad de empresario.

“Yo fui una vez con un grupo de empresarios y hablé con Luciana [León] también para que nos apoye, [pero] ahí quedó todo. Después no he tenido conversaciones con ella. Pero sí me di cuenta de que cambió totalmente conmigo, porque antes a mí me pedía donaciones, me pedía polos. Me pedía, pero después, en la gestión de él [Elías Cuba] nunca me pidió, nunca me llamó”, contó el empresario de Gamarra.

Alva señaló que las donaciones que la excongresista del Partido Aprista le solicitaba era “para fin de año, para Navidad".

"A veces [me pedía] polos para que regalen no sé a quién. Pero después se desapareció y nunca hablamos. “También le he dado polos [para su campaña], también”, señaló el presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra.

En la breve reunión que Diógenes Alva sostuvo con otros empresarios y Luciana León, la exparlamentaria les dijo que no tenía tiempo para atenderlos y que regresaran otro día.

“Ella sonrió, dijo que vayamos otro día, estoy ocupada. Pero nunca regresamos. La reunión no duró mucho. Fue en su oficina. Duraría unos cinco minutos, diez minutos y salimos. Y ahí terminó todo. Después no tuve ninguna conversación con ella. Fuimos más o menos como cuatro o cinco personas”, contó Diógenes Alva.

“Nosotros lo hacemos [donamos] creyendo que algún día ellos van a participar con nosotros en apoyo del crecimiento, del desarrollo de la economía. Pero eso es mentira. [Ellos] bien gracias”, remarcó en otro momento el empresario.