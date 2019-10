León facilitó que La Victoria recibiera presupuesto del MEF

La congresista Luciana León Romero habría intercedido para que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe una ampliación de presupuesto a favor de la Municipalidad de La Victoria por 13,9 millones, a cambio de trabajo para su hermano y beneficios económicos.

Esto es lo que los colaboradores eficaces han relatado al equipo del Área de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación y al fiscal para casos de corrupción Reynaldo Abia. Las declaraciones se sustentan en una serie de documentos y audios de escuchas telefónicas.

Según las investigaciones, el 18 de abril del 2017, la Municipalidad de La Victoria representada por el entonces alcalde Elías Cuba Baustista y Víctor Muchaypiña Reyes, concursó para acceder al Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel ).

Luego, el 25 mayo del 2017 se inicia una serie de llamadas entre la asesora Betsy Matos y Alexander Peña para pactar una reunión con la congresista León, a fin de que ella interceda ante el MEF.

De acuerdo con los colaboradores, en las reuniones, Betsy Matos menciona al entonces ministro de Economía Alfredo Thorne y a la directora general de Inversión Pública, Gabriela Carrasco.

Sin embargo, cuando el 7 de junio del 2017, Foniprel dio los resultados del concurso, la Municipalidad de La Victoria no salió elegida. Pero las coordinaciones continuaron, a fin de lograr la asignación del presupuesto.

El 20 de junio del 2017, Betsy Matos le indica a Alexander Peña que “no se olvide de lo que precisaron para este tiempo”, y le responde que vería cómo iban sus cuentas. Ese mismo día hay una segunda llamada donde se precisa que el encarguito estaría listo el jueves.

Ante esta segunda llamada, Matos le dice a Peña que Luciana León ya habló con el “hombre” y que le ha dicho que sí va a salir. Minutos después en otra llamada, Matos dice que Thorne llamó a León y ya sabe el código.

En una llamada del 22 de junio, Peña le dice a Matos que ya tiene su encarguito y coordinan que lo iría a recoger “Barturen”, y que en el sobre manila hay cinco puntos.

En otras llamadas se indica que ahora el presupuesto saldría a través de una ley. Para ello aprovecharon que el Consejo de Ministros presentó un proyecto de ley para una transferencia de partidas de la reserva de contingencias.

Así, en el memorándum N° 094-2017-EF de la Dirección de Presupuesto Territorial del MEF ya se incluye a la Municipalidad de La Victoria entre los gobiernos locales a ser favorecidos con la ley, utilizando la copia de su solicitud al Foniprel.

En este lapso, Thorne ya había salido del MEF y es reemplazado por Fernando Zavala. El 16 de junio, Thorne presentó cuestión de confianza, que el Congreso rechazó, provocando su renuncia el 21 de junio.

El 26 de julio del 2017, el Congreso aprueba la Ley 30624 que aprueba un presupuesto adicional para la Municipalidad de La Victoria por 13,9 millones, con lo que se cumplen los ofrecimientos telefónicos.

Investigación fiscal

El Área de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación investiga a la congresista Luciana León Romero por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio por interceder ante el MEF, en la Municipalidad de Trujillo y en el Cuartel General del Ejército, a favor de Alex Peña, colíder de ‘Los Intocables Ediles’.

Audio 1

Ministro | Comunicación entre Alexander Peña y Betsy Matos, del 20 de junio del 2017.

Betsy: Aló, me escuchaste.

Alex: No, se cortó.

Betsy: No sé, no sé qué ha resultado, qué le ha respondido, porque justo cuando estaba por entrar a mesa directiva es que le devuelve la llamada a Thorne, entonces el (inentelegible) si es lo que te he pedido con el código tal y tal le repitió, entonces ya no sé qué le habrá dicho o cómo han quedado.

Alex: Claro.

Betsy: Ahorita, estoy acá esperándola.

Alex: Ya.

Betsy: Está saliendo ya de un evento, le digo, le pregunto y te mando un mensaje.

Audio 2

Sobre manila | Llamada a las 13:24 horas del 23 de junio, entre Alexander Peña y Betsy Matos.

Alex: Ya estoy saliendo de mi trabajo.

Betsy: Dime a dónde te va a ver.

Alex: A quién me mandas.

Betsy: A Barturen.

Alex: Ya que me llame nomás, ya el sobre manila está todo bien engrapado.

Betsy: Perfecto, dime cuánto le estás poniendo allí.

Alex: Lo que quedamos pues.

Betsy: Ah, dos puntos.

Alex: Cinco,

Betsy: Ah cinco, ok, perfecto.

Alex: Ya que lo trabaje bien dile, del ministerio pe.

Decisión judicial

El juez supremo Hugo Núñez sustentó el allanamiento de la casa de Luciana León por sus tratos con Alexander Peña.