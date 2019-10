Esposo de Chacón conversó con Hinostroza por un “encargo” de una señora

Se ha difundido un nuevo audio que involucra al exjuez César Hinostroza y al esposo de Cecilia Chacón, Jacques Rodrich, en el primero se refiere a un pedido de una “señora” sobre un tema de Tacna.

La conversación, publicada por El Comercio, se realizó el 24 de abril de 2018. En contexto sucede la presentación de la casación de Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito, al día siguiente, contra la investigación por el caso Cócteles –al final el recurso fue rechazado–. Posteriormente, según un colaborador eficaz señaló reuniones entre entonces congresistas de Fuerza Popular, con Hinostroza y Antonio Camayo.

Según el audio, Hinostroza llama a Rodrich, le llama “hermano” y luego le dice “un favorcito. Me encargó la señora para ver un tema de Tacna. Para ver si conocía dos colegas. He hecho la averiguación y son muy jóvenes”, mientras que el segundo interrumpe momentáneamente para aceptar las expresiones del exjuez.

“No los conozco… y me dijo que, sea cual sea el resultado que le avise. Pásale la voz pues, que lo de Tacna son jóvenes, son nuevos y no los conozco”, añade César Hinostroza. “Ok, yo le aviso”, responde Jacques Rodrich.

“Y el tema de fondo, sí este, hay que controlarlo. Ella me va a avisar, me ha dicho”, indica Hinostroza Pariachi, presunto líder de Los Cuellos Blancos del Puerto. Además, detalló que la “señora” le dio un teléfono de su secretaria “para casos de emergencia” y que se le borró. “A ver si le pides o si no ya, cuestión de ella”. El esposo de Cecilia Chacón le responde que “lo que pasa es que yo te daría el teléfono de ella, pero no le va a contestar. No contesta teléfonos que no conoce pues”.

Como se indicó, tras esta conversación, el 25 de abril de 2018 se presentó un recurso de casación contra el plazo del caso Cócteles contra Keiko Fujimori y Mark Vito. Entre estos días, el 20 y el 26, hay registro telefónico entre Rodrich y Antonio Camayo.

Cabe recordar que Jacques Rodrich fue candidato de Fuerza Popular para la alcaldía de Miraflores, sin lograr ganar los comicios.

A las conversaciones también se suma la declaración de un colaborador eficaz –difundido por Cuarto Poder en julio de 2019– afirmando que César Hinostroza se había reunido en el 2018 con Keiko Fujimori en el departamento de Cecilia Chacón. Pese a que ella no cuenta con este tipo de inmueble, su esposo sí tiene uno. “Ellos se habrían reunido en un departamento ubicado en el malecón de Miraflores en el departamento que vive la congresista Cecilia Chacón”, se indica.

Asimismo, en un conocido audio del 3 mayo del 2018, Hinostroza Pariachi y Antonio Camayo tuvieron una conversación donde se recuerda que “la señora K de la fuerza número 1” espera tener una reunión con el exjuez. “La señora a la que usted fue a su casa”, le señala.

De acuerdo al colaborador eficaz 108-2018, Camayo fue contactado por Miguel Torres para reunirse con Hinostroza, realizándose el encuentro un día después. En el mismo mes, el 3 o 4 de mayo del 2018, el exjuez se reunió con Héctor Becerril, también de Fuerza Popular, y Antonio Camayo para establecer un encuentro con Keiko Fujimori. Para el 7 de ese mes, Hinostroza le dice al excongresista que se acordó para “el viernes”.