Víctor Ticona no declaró sobre César Hinostroza

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Lucas Ticona Postigo acudió a la Fiscalía de la Nación para declarar sobre los audios con César Hinostroza y se acogió al derecho al silencio, revelaron fuentes de La República.

Víctor Ticona se acogió al silencio y, de esta forma, evitó declarar sobre los audios en los que conversa con César Hinostroza y no dio detalles de la relación entre ambos.

La Fiscalía de la Nación investiga a Víctor Ticona y César Hinostroza por presunto tráfico de influencias debido a que Hinostroza contactó a Ticona el 15 de enero del 2018 para solicitarle ayuda con la renovación del contrato del notificador de la Secretaría General del JNE, Brian Atkins Rojas Alonso, hermano de la entonces secretaria de confianza del juez supremo titular, Aldo Figueroa Navarro.

Posteriormente, Ticona llamó a Hinostroza para interceder a favor de la subgerenta de Contabilidad del Poder Judicial, a quien identifica como Idalia Guerrero Sosa, para la renovación de su cargo. Estos son los audios que difundió El Comercio.

Audio I

César Hinostroza (CH): Aló.

Víctor Ticona (VT): César, te habla Víctor. Hola, hermano ¿Qué tal? [...]

CH: Sí, mi hermanito. Victítor, te llamaba por lo siguiente.

VT: Sí, dime.

CH: Hay una peron que está trabajando en tu secretaría general. [...] Está. El señor se llama Brian Rojas Alonso. [...]

VT: Brian Rojas Alonso. Ah, ya, ya, un notificador. [...]

CH: Oye, hermano, para que le renueven su contrato nomás quería, hermano. Porque es hermano de una secretaria mía acá. [...]

VT: ¿Sabes por qué me informaron? No lo conozco al chico personalmente. Hubo un informe, dos informes que los cursé para ver si era, de que este muchacho sale en la mañana a notificar unas dos, tres, cuatro veces y todo el día se pierde, viene en la tarde, después de varias horas y no lo hace todos los días, pero casi, casi, casi... [...] Pero si no lo podemos recomendar, decirles, pues, que se alinee bien y todo eso sí puede trabajar, ¿no? Depende.

CH: Ah, claro, dale una oportunidad en todo caso, pues, hermano.

VT: Ya, mira, si tú me pides que le dé una oportunidad, yo le doy una oportunidad. Yo hablo mismo con él.

CH: Ya, yo voy a hablar con su hermana, ahora mismo la llamo. Que le ponga en orden.

VT: Ya, yo le doy una oportunidad más, pero lo ubico, en otra área lo ubico, no en secretaria general.

CH: Cualquier sitio, hermano, cualquier sitio.

VT: Ya, con las mismas condiciones que estaba, que era locación.

Audio II

VT: Aló, César.

CH: Sí, te escucho. [...]

VT: Sí, mira, ya entró a trabajar desde hoy día este muchacho Rojas.

CH: Ah, ya, ya.

VT: Ya lo hemos puesto en la Unidad de Cobranza, ahí.

CH: Está bien, mano. No le (ininteligible) [...]

VT: Sí, se le da una oportunidad en la recomendación y punto, ya está. [...] Un abrazo, saludos por casa.

CH: Chau, lo tendré presente. De igual manera, a Miriam.

Semanas después, Ticona le solicitó la devolución del favor. Necesitaba de que una trabajadora del Poder Judicial no pierda su plaza laboral. A diferencia del primero, ella sí habría sido una trabajadora más eficiente.

VT: Ya, mira, quisiera pedirte un servicio especial.

CH: A ver.

VT: Mira, se trata de los siguientes. Hay una trabajadora... [...] que en algún tiempo trabajó allá en la presidencia, pero luego pasó a la contabilidad, a la Subgerencia de Contabilidad. [...] Le ha dicho: ‘sabes qué’, esa plaza pertenece a Recursos Humanos, entonces hasta fin de mes vas a trabajar, de ahí no trabajas'. Entonces (ininteligible) le hables a García, que es el gerente de Recursos Humanos, para que continúe trabajando esa persona, pues. Es una persona responsable, eficiente, entonces que continúe en la misma plaza no más.

CH: Ya, entonces, ¿pero los datos? [...]

VT: Isalia Guerrero Sosa. [...]

VT: Ya, entonces la idea es que siga, continúe trabajando ahí con la misma plaza porque se la quiere llevar el gerente de Recursos Humanos, según le ha dicho una coordinadora de ahí...

CH: Ya, mi hermano.