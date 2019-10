Mamani manda a ciudadanos de Tarapoto a invadir terrenos del Estado, pero no el suyo

Hace unas horas se difundió un video donde aparece el excongresista Moisés Mamani en Tarapoto, según la descripción, ante un grupo de personas que presuntamente iban a invadir su terreno en la ciudad de San Martín.

Según el video, el exparlamentario de Fuerza Popular señaló a los ciudadanos que no podían invadir su terreno –que tiene desde hace seis años, acota–, pero que pueden hacerlo con los del Estado.

PUEDES VER Rechazan amparo contra la disolución del Congreso

“Este terreno ha sido trabajado hace más de 6 años. Es mi propiedad y no estoy para vender. (…) Fuese del Estado, hay terrenos del municipio, hay otros lugares, invadan ustedes. Yo vengo a hablar. No quiero actuar con fuerzas policiales ni la Fiscalía. Simplemente les pido, por favor, a todos retírense de buena manera. Este terreno no está en venta”, expresa Moisés Mamani.

Mamani Colquehuanca continúa indicando que ese lugar “no es terreno del Estado, tengo título. Hay terrenos del municipio, ahí está vacío, invadan ahí. Invadan, cojan, agarren, están en sus derechos, pero este terreno es de propiedad mío de hace seis años. Está en registros públicos”.

PUEDES VER Puno: No quieren a hermanos Mamani en Fuerza Popular

“Nunca he intentado vender o no sé las personas que les está engañando a cada uno de ustedes. No vaya a ser que más adelante, como sucede en Lima, en cualquier lugar, construyan su casa, su terreno y voy a venir, lo voy a tumbar y van a gastar más dinero”, añadió el excongresista fujimorista.

Se recuerda que Moisés Mamani es investigado por la Fiscalía por presunto tocamiento indebido, lavado de activos –en el que sería integrante o líder de una organización criminal–, y falsedad genérica.