Edgar Alarcón: “Seré el arquero para que los corruptos no metan goles”

Roberth Orihuela Q.

El nuevo asesor de gobernación, el excontralor Edgar Alarcón, señala que auditará las gerencias y si encuentra irregularidades, hará las denuncias que sean necesarias. “La corrupción daña la imagen de toda la gestión”, asegura. En esta entrevista, además, afirma que el presidente Vizcarra debe ser investigado por el caso Chinchero.

Su designación ha sido cuestionada. Se señaló que su título de contador por la UNSA debió anularse, pero por el tiempo ya no se puede hacer nada.

Hay que tener en cuenta que, para observar un acto administrativo, la universidad tiene cinco años. Sin embargo, después de 20, me dijeron que faltaba experiencia profesional. Por eso, el trámite ya quedó sellado. Es cierto que ya prescribió. La universidad debe sancionar a las personas que aprobaron el trámite administrativo.

¿Era consciente de la obviedad?

No. Me cuestionan la experiencia, pero puedo demostrar que sobrepasaba esta.

¿Acepta que le faltó un trámite?

Vistos los documentos, faltaron 6 meses de experiencia, pero yo digo que no me faltó.

Su salida de la Contraloría fue por un juicio político, debido a unos audios que se difundieron y que involucraban al actual presidente Martín Vizcarra en el tema del aeropuerto Chinchero.

Creo que la intención de ellos, porque estaban también el exministro de Economía, Alfredo Thorne, y el expresidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, era que yo les diga: "No te preocupes, hermanito, yo te ayudo (con la viabilidad del aeropuerto Chinchero).

Eso le ha generado una enemistad con el presidente Vizcarra...

Creo que, a partir de allí, Vizcarra inició su carrera a la presidencia. Hizo que el panorama político cambie.

¿Cree que Chinchero debería seguir?

Tal como sustentó la comisión de auditoría, hay responsabilidad penal al firmar la adenda y porque se cambiaron las condiciones de la concesión. Incluso la Comisión Andina de Fomento (CAF) dijo lo mismo.

¿Hay responsabilidad en Vizcarra?

La investigación fiscal ha quedado en stand by, porque Vizcarra es presidente y se tiene que esperar a que acabe su mandato, para que se continúe y sea denunciado por el Ministerio Público.

¿Cómo ha encontrado la gestión de Elmer Cáceres Llica?

Es cierto que hay muchos temas irregulares en la gestión anterior, que han nacido mal. Pero tenemos que asumir y continuar, porque parar y reiniciar significaría perder un año más. Vamos a tomar las medidas correctivas denunciando a los responsables.

¿Cómo están las obras viales? La variante parece nunca terminar y el puente de Arequipa-La Joya...

Hay obras menores que se tienen que finalizar antes de fin de año en la variante. En cuanto al puente, tenemos previsto que esté listo en mayo del 2020.

Hay irregularidades en casi todas las gerencias...

A pesar de que hay gente que presiona, para que no haya cambio, vamos a realizarlo. Vamos a reordenar la gestión y haremos las denuncias que correspondan.

¿Se van a autodenunciar?

Te aseguro que va a ser así. El gobernador me ha dado la autorización.

¿Cómo va la Adenda 13?

Vamos a revisar el informe de Contraloría para superarlos, para ponerlos a consideración del Consejo Regional y el gobernador. No queremos caer en responsabilidades. Yo soy una especie de arquero, para que no nos metan goles los corruptos.

¿Y cómo va a evitar que el gobernador siga metiéndose autogoles? Hace comentarios contra el presidente Vizcarra en sus redes sociales y ha tenido muchos escándalos personales.

Como técnico, no puedo meterme en su vida personal ni política. No me voy a meter en esas cosas. Le voy a recomendar que sea un poquito prudente en sus comentarios, pero hasta ahí no más llegaría.