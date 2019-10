Vergüenza y ofensa

El Movimiento Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, la excandidata presidencial de la izquierda que obtuvo el tercer lugar y casi 3 millones de votos en las elecciones del año 2016, decidió recientemente formalizar una alianza electoral con el Partido Perú Libre, encabezado por el gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, sentenciado en segunda instancia por corrupción.

Esta decisión fue adoptada a pesar de que el grupo de Cerrón se encuentra en las antípodas de Nuevo Perú, y que difícilmente puede ser considerado un partido de izquierda. Cerrón y su grupo profesan ideas abiertamente antisemitas, xenófobas, misóginas y machistas, y coinciden con los grupos de la extrema derecha peruana en su lucha contra el enfoque de género, una identidad que los acerca más al brasileño Jair Bolsonaro que al campo progresista.

La razón principal y quizás única de esta alianza es la falta de inscripción electoral de Nuevo Perú, a la que no ha podido acceder en tres años, como sí lo hicieron otros grupos políticos. No obstante, ni el más encumbrado pragmatismo electoralista puede justificar una alianza con un grupo capitaneado por un sentenciado por corrupción cuyos militantes, de ser elegidos al Congreso, lo protegerán del mismo modo que el fujimorismo y el Apra protegieron a sus líderes investigados.

Este vergonzoso proceder de la cúpula de Nuevo Perú y de su lideresa se cubre con explicaciones a todas luces falsas, como que “son las bases” las que han tomado el acuerdo –como si los líderes figuraran de adorno en un partido– o “la unidad de la izquierda en torno a un programa”, cuando se sabe que la izquierda acudirá a las elecciones por lo menos en tres listas y que es imposible elaborar un programa contra la corrupción con los corrruptos.

Otros argumentos son ofensivos, como el que les niega a quienes no son de izquierda autoridad y capacidad para criticar a Nuevo Perú, como si este no fuese un grupo abierto a la sociedad en todo, y no solo para pedirles el voto a los ciudadanos; o aquel que sostiene que la alianza es con un partido y no con una persona, el mismo atajo que ensaya el fujiaprismo para limpiarse de las acusaciones de corrupción.

Verónika Mendoza, por quien votaron centenares de miles de personas hace tres años, y su partido, están en la obligacion de rectificarse de esta decisión de legitimar la acción política de la corrupción. De esas prácticas oscuras y marrulleras están hartos los ciudadanos. El significado de la disolución del Congreso es la lucha contra la corrupción que se agazapa en la derecha o en la izquierda.