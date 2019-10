Mijael Garrido Lecca anuncia postulación al Congreso con lista por el Apra [VIDEO]

El exconductor de Canal N, Mijael Garrido Lecca, anunció en el programa de Jaime Bayly que postulará al Congreso para las elecciones parlamentarias del próximo 26 de enero bajo la lista del Partido Aprista Peruano.

Durante la emisión del último programa “Bayly Show” a través de la cadena Mega TV, el exdirector de Altavoz informó que luego de haberse reunido con agrupaciones como el PPC y Nuevo Perú de Francisco Diez Canseco, recibió la invitación del partido de la estrella para integrar su lista de cara a la próxima justa electoral convocada por el presidente Martín Vizcarra.

“Me reuní con el Partido Aprista y me hizo a través de su Comisión Política la invitación para participar en este proceso, porque hay una necesidad y una demanda por nuevas caras en el partido y en el Perú”, señaló el también exmilitante. “Yo he aceptado”.

En este sentido, Mijael Garrido Lecca aclaró que aún debe pasar por los diferentes filtros de selección al interior del partido del exmandatario Alan García pues aun tiene la calidad de “invitado”, en un proceso que reconoció seguirá con mucho “entusiasmo” pese a que solo estaría un año y medio en caso resulte elegido.

“Con la edad que tengo no puedo ser nada más que congresista, entonces difícil que pueda vivir de la política profesionalmente. Haré lo mejor que pueda por el país si es que se me da la oportunidad en el partido y si los peruanos votan por mi”, precisó.

El también abogado explicó además que la decisión para ir con el Apra a las próximas elecciones obedece a su arraigo familiar, y dijo no creer en las declaraciones del exsecretario presidencial Luis Nava respecto al dinero que Alan García recibió por parte de Odebrecht en una lonchera.

“Si me la voy a jugar por mi país prefiero jugármela con la camiseta con la que ya jugué, que además es la que usó mi padre y mi abuelo (...) Para mi es un honor que el Partido Aprista me haya invitado en un momento de dificultad”, afianzó.

De otro lado, el hijo del ex ministro aprista Hernán Garrido Lecca reveló que su salida de Canal N el mismo día del cierre del Congreso obedeció a que no estuvo dispuesto a ser “imparcial” ante cámaras con la decisión del presidente Martín Vizcarra de emitir el Decreto Supremo N° 165-2019-PCM luego que se adelantara la elección de un miembro del Tribunal Constitucional.

“Yo esa noche ya no quería ser imparcial. Yo sentía que ser neutral era ser cómplice porque era un golpe de Estado”, reveló. “A mi me decían que no opine, y yo quería opinar”.