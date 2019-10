Nuevo Perú asegura que alianza con Vladimir Cerrón fue “producto de un trabajo de años” [VIDEO]

Álvaro Campana, secretario general de Nuevo Perú, y Ruth Luque, secretaria de la organización nacional e integrante de la comisión política, opinaron sobre la alianza con Vladimir Cerrón.

Ruth Luque señaló en RPP que Nuevo Perú ha tomado una decisión democrática luego de varios progresos internos y se da con el fin de participar en el siguiente proceso electoral. Por su parte, Campaña agregó: “esta alianza es producto de un trabajo de años".

"Somos conscientes de la crisis de identidad que hay incluso dentro de las propias izquierdas [...] Si fuera un tema solo de inscripción, podríamos buscarnos cualquier otra inscripción”, añadió.

Sobre la inscripción de Nuevo Perú, Ruth Luque indicó que tienen 45 comités y no hay reconocimiento legal ya que “las vallas [para inscribir un partido político] son altísimas”.

“Ahora no podemos comprar el kit porque el Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de tener tres meses de reformas políticas, no tiene el reglamento, no tenemos los instrumentos que nos permitiría inscribirnos”, acotó y añadió que van a insistir con su inscripción.

Cabe indicar que Richard Arce, exparlamentario de Nuevo Perú, quien renunció al grupo político luego de la alianza con Vladimir Cerrón y señaló que tendrá “un costo político muy alto”.

“Es lamentable lo que ha sucedido [...] Vladimir Cerrón ha tenido expresiones misóginas. Nosotros en el Nuevo Perú hemos sido los promotores que han permitido sancionar de la manera más drástica la violencia contra la mujer. Hemos podido sensibilizar al propio Congreso para tener un Pleno Mujer para que se aprueben esas leyes”, sentenció en RPP.